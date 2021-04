Mhoni Vidente:  Horóscopos para hoy jueves 8 de abril; conoce tu suerte en la salud, el trabajo y el amor

La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá este jueves 08 de abril en la salud, el amor y dinero, así que pon atención a lo que te deparan los astros y descubre tu horóscopo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu destino según tu signo del zodiaco este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte.

Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti este día.

Aries

Tendrás una pérdida el día de hoy, no muy grave, pero debes tomarlo como lo que es: una advertencia de que es hora de mejorar tus controles y de poner el foco en lo que importa.

No dejes que esto se te pase por alto: es necesario hacer cambios importantes en la manera en que te organizas. No esperes a que un síntoma de cuidado te haga tomar las medidas que hasta ahora has pasado por alto. Prevén, pues es la mejor medicina.

Ante todo, cuida de tus ojos, pues las tendencias marcan que pueden verse afectados si no tienes los cuidados suficientes. Si usas gafas, tal vez sea momento de revisar su graduación.

Tauro

Este será el día en que veas recompensados tus mayores esfuerzos: te van a ofrecer una sociedad que puede impulsar tu carrera o tus productos a fronteras que no habías imaginado.

Debes decir que sí a esa propuesta, y estar listo para proporcionar el extra que se demanda de ti, sin reserva alguna. Hay que prepararse para un periodo en donde se va a exigir un nuevo nivel de esfuerzo de tu parte.

Con ese fin debes encontrar tu equilibrio mental y físico, en una nueva armonía. Considera empezar sesiones de yoga y de entrenamiento físico, de modo que cubras cuerpo y mente con tu nueva disciplina.

Géminis

Hay deudas que es mejor perderlas que tratar de recuperarlas, por el desgaste que implican, y porque no debemos rebajarnos a insistir que alguien recuerda la importancia de honrar a quienes le ayudaron. No insistas y deja que las cosas se acomoden por sí mismas.

Los astros te aseguran que recuperarás ese dinero de otra manera. Este es un buen día para que recuperes la energía que aporta el dar, sin segundas intenciones ni espera de recompensa.

De modo que junta aquellos que no uses y aquellos que te sobre, y dalo a quien lo necesite. La generosidad, con todos los cambios hormonales que nos provoca, es todo un apuntalamiento de nuestro organismo.

Cáncer

Hay que comprender a los que sirves para servirles mejor, pues esa es justa la clave de tu éxito en lo que haces. Tu misión es clara: ser útil en cualquier sitio al que vayas. Para serlo, debes averiguar lo que tú y solo tú puede darle a los demás con un toque de excelencia.

Es tiempo de averiguarlo. Ese cansancio no es fruto de tu trabajo y de las tareas que emprendes día tras día. Es la forma en que tu cuerpo te demanda atención.

Hay que atenderlo, pero no con descanso, sino con espacios abiertos, verde y agua. Hay que dejar los espacios urbanos para que tu organismo se recargue de esa energía que necesitas.

Leo

Sabías, al principio de esta aventura, que la jugada podía salir mal, y que podías perder. Te has dejado llevar por ese pensamiento negativo y ahora quieres retirarte. Lo haces antes de tiempo y sin haber jugado todas tus cartas. Es hora de mantenerse y de apretar la marcha.

La victoria está lejos, pero no estás derrotado. Llenas tu mente de pensamiento inútiles sobre lo que podría pasar y que no termina de pasar.

Las preocupaciones sobre hechos hipotéticos no ayudan a tu ansiedad. La solución es sencilla, pero requiere de constancia: necesitas centrarte en lo que pasa ahora y sólo ahora y nada más.

Virgo

La vida se nos va, y con ella la oportunidad de hacer riqueza. Hoy es un buen día para replantearte la manera en que trabajas y haces negocio. Hay algo que no te deja ser todo lo productivo que deberías. Y ese algo es la falsa humildad que se impone en todas las esferas de tu vida.

Ya no dejes que lleve el control. La buena salud no es un acto de suerte, sino el resultado de una gran disciplina y de trabajo duro.

Es hora de que recuperes esas buenas prácticas, y que dejes de estar tendido en la cama preocupado por cosas que no acaban de suceder. Acción antes que tristeza, vida antes que inmovilidad.

Libra

Es el momento de plantearse la necesidad de expandirse. Tu negocio y tu trabajo deben de crecer. No tiene sentido que sigas manteniendo un estatus quo en nombre de la estabilidad.

Debes diversificarte, pues la clave para ganar más es aprovechar todos tus talentos, todas las cosas que quieres y puedes hacer. Hay que saber distinguir aquello que se nos dice de aquello que nosotros creemos que se nos ha dicho.

Te has creado todo un planeta por algo que creíste escuchar. Sin duda la fuente de esas palabras no te tiene la mejor voluntad, pero es mejor ir libre de esa negatividad. No la atraigas.

Escorpio

Las ofertas pueden ser engañosas, pues suponen un ahorro que en los hechos no se produce muchas veces. Es mejor que dejes pasar esta serie de oportunidades, pues solo van a ser un gasto que no puedes enfrentar y que van a lesionar tu presupuesto.

No lo dudes: habrá mejores oportunidades. No se puede resolver el paso del tiempo, pero un cuerpo cuidado es un cuerpo que siempre se ve joven.

Hoy haz todo lo que debes para que el mañana te encuentre en una sola pieza. Aliméntame mejor hidrátate, haz una rutina de ejercicios y, sobre todo, respeta tus horas de descanso.

Sagitario

Tienes que adaptarte a las condiciones que te imponen. No tiene caso enfrentarse a un orden de las cosas que te rebasa. Suponen un poco menos de ingresos y otras condiciones desventajosas para ti, pero de aceptar podrás disfrutar de un vínculo más fuerte con la organización, que a la larga va a beneficiarte.

Eres parte de un todo sagrado, del que involucra a la vida y a las fuerzas del Destino. De modo que no puedes sentirte a merced de un azar amenazante.

Hay fuerzas que cuidan de ti, hay personas que miran por ti y sueños que debes cumplir. No eres una isla a su suerte en el vasto mar.

Capricornio

Las malas inversiones nunca deben repetirse. Para distinguirlas debemos cometerlas antes, pues de otro modo es imposible. Ya has aprendido por la vía más difícil, y debes valorar ese aprendizaje. De manera que adelante y pasa por alto esta piedra en tu camino.

Cuentas con un poco más de sabiduría sobre el arte de hacer dinero. No permitas que la apatía tome el control de tu vida, pues el primer aspecto en el que incide es en tu autocuidado.

Mantén el entusiasmo, pues es posible que en otros aspectos de tu vida puedas fallar, pero nunca vas a equivocarte en lo que se refiere a cuidar tu cuerpo. Ese siempre será uno de tus mayores triunfos.

Acuario

Hay que evitar repetir los errores del pasado, y por ello es mejor que utilices nuevas técnicas. Hay que comportarse como si todo lo que haces lo hicieras por primera vez, pues esa es la única actitud que te va a permitir encontrar nuevas maneras de hacer las cosas.

Es verdad: es tiempo de dejarse ir. No delegues el cuidado de tu mente y de tu estado de ánimo en personas que ven esa tarea como un mero trabajo, pues para ti es algo más,

Lo que quiere decir que es lo todo. Además de esa ayuda, haz tu tarea: saca de tu mente todo pensamiento negativo que te haga daño o te conduzca a caer en los mismos errores.

Piscis

Hoy van a consultarte sobre un tema en el que eres experto. Vas a brindar una solución que va a ahorrar tiempo y dinero a tus superiores. Pero debes hacer un alto y preguntarte: “¿Qué saco yo de todo esto?”.

Ya es hora de que recibas una retribución justa por lo que puedes brindar. No trabajes gratis. Es preciso que hoy hagas un ejercicio de introspección (a solas o en compañía) para que encuentres aquellos recuerdos que siguen haciendo daño.

Una vez que lo hagas, debes considerar verte con los protagonistas de esas memorias y confrontarlos. De ser posible hacerlo, te permitirá hacer el cierre que te mereces.

msb