¡Evítalo! Este es el error que hace que tus tatuajes se desvanezcan más rápido

A pesar de qué los tatuajes son realizados en la piel de las personas con la intención de que sean una marca distintiva que dure para siempre, lo cierto es que esto está muy alejado de la realidad, pues los tatuajes no son eternos.

Bajo este panorama es necesario saber que no siempre la tinta puede desvanecer e incluso se puede borrar si no tienen los cuidados correctos o si decides hacerte un tatuaje en una de las partes en tu cuerpo en donde los profesionales recomiendan no hacerse tatuajes.

Es por eso que vale la pena recordar que si no cuidas de manera óptima tu tatuaje este puede cambiar de color e incluso difuminarse con el paso del tiempo

En este sentido, vale la pena destacar que las formas y colores pueden comenzar a deformarse e incluso puede darse el caso de que una parte de la pieza desvanezca por completo, por lo que ninguna cantidad de retoques va a evitar que esto vuelva a pasar, si no tienes una rutina optima de cuidado para tu tatuaje.

Es por eso que a continuación te presentamos un listado de los puntos esenciales que debes saber a la hora de pensar en tu próximo diseño para un tatuaje, esto con la intención de darle un cuidado adecuado.

Error a evitar para que tus tatuajes no se desvanezcan

Uno de los puntos esenciales para evitar que tus tatuajes se vayan borrando deformando con el paso del tiempo, tiene que ver con el cuidado que le des a tu piel en esa zona.

Es por eso que los expertos recomiendan que usas crema humectante constantemente en esta zona de tu tatuaje

Otro de los puntos y quizá el más importante es evitar el Sol.

Deberás evitar exponerte a los rayos del Sol, sobre todo en los primeros meses de tu tatuaje además debes de mantener de preferencia la zona cubierta y usar un protector solar SEP F muy fuerte, incluso después de que tu tatuaje haya sanado.

De acuerdo con cualquier experto en tatuajes, lo peor para la piel con un tatuaje es que sea expuesta a los rayos Ultravioleta, mismos cuales son absorbidos por la piel y rompen las partículas de los pigmentos en el tatuaje.

Por si fuera poco, esto es permanente y si te expones mucho al Sol, tu diseño podrá borrarse más pronto, al grado de que este proceso es similar a la eliminación de tatuajes a través de láser, siendo esa una versión rápida, ya que rompe las partículas y difumina de manera natural y paulatina el tatuaje de la piel.

