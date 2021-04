¿Cómo eliminar el cloro o la sal del cabello de forma definitiva?

Debido a la Semana Santa muchas personas salieron de vacaciones a diferentes partes de la república. Lo más común es esta época del año es acudir a las playas de nuestro país o bien, ir alguna de balnearios cercanos, para reducir la sensación de calor.

Aunque el agua permite que las personas se refresquen, hay que recordar que el cloro y la sal dañan mucho el cabello. Aun cuando se proceda a lavarse el pelo después de que se salió de la alberca o el mar, los residuos se mantienen ahí dejando una sensación de sequedad.

¿Cómo afecta el cloro al cabello?

El cloro penetra en el cabello quitándole los aceites naturales que protegen y nutren a esta parte del cuerpo, por esta razón queda receco, crespo y quebradizo. Asimismo, daña los folículos causando el quiebre del pelo. En el caso de los cabellos teñidos de rubio puede llegar a dejarlo tono verdoso suave.

¿Cómo afecta el agua salada al cabello?

Aunque el agua salada tiene muchos beneficios para el cabello, es cierto que exponerlo a mucho de este líquido lo puede dañar. Puede resecar y decolorar el cabello haciéndolo más poroso e interferir en su tonalidad.

¿Cómo retirar los residuos de cloro o de sal?

Los expertos recomiendan que para retirar cualquier residuo del cabello usar shampoo clarificante, sin embargo, muy pocos lo tienen a la mano, por ello presentamos un remedio más económico e igual de efectivo.

El bicarbonato de sodio es un excelente remedio para eliminar eficazmente el cloro y otros productos químicos de tu melena. Sólo tienes que poner en una taza de agua de aproximadamente 250 mililitros una cucharada de este producto.

Mezcla hasta que quede una pasta y lava el cabello con esta solución. Después agrega el shampoo y notarás que da una sensación viscosa, no te preocupes está actuando efectivamente. Enjuaga bien tu melena, y luego sigue tu rutina normal de cuidado del cabello.

mfa