¿Cómo evitar el estancamiento muscular? Estos son los errores que estas cometiendo

Ganar músculo y ser más fuertes es cuestión de enfoque, perseverancia y disciplina, cualidades que debe tener todo atleta para poder cumplir sus metas, pero que en ocasiones dejamos de lado.

Cuando hemos llegado a cierto nivel de entrenamiento, contando desde el primer momento en que tomamos una mancuerna en nuestra manos hemos visto los cambios en nuestro cuerpo, así como la fuerza que ganamos, pero que después de cierto tiempo dejamos de notar.

Esto pasa porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a siempre hacer las mismas cosas, entrenar igual, comer igual e incluso descansar igual, por lo cual ya no recibe los estímulos necesarios.

Para no caer en el llamado estancamiento, es necesario cambiar nuestros hábitos, entrenamiento y comidas, por ello si no consigues tener estos cambios, aquí te decimos los errores que has cometido.

Estás haciendo lo mismo de siempre

Seguir exactamente el mismo programa de ejercicios desde la escuela secundaria es una mala idea. Seamos realistas: hacer 3 series de 10 durante toda la semana, cada semana solo puede llevarte hasta cierto punto. Y aunque los humanos son criaturas de hábitos, la falta de innovación frenará su progreso y matará su motivación.

No estás aprovechando a un compañero de entrenamiento

Algunas personas trabajan bien solas. Otros necesitan compañía y encuentran motivación para hacer ejercicio con amigos . Si eres uno de los últimos, busca un compañero de entrenamiento que tenga objetivos similares a los tuyos y una buena técnica de levantamiento. Él o ella puede ayudarte con tu forma de entrenar e incluso aventurarse con pesos más pesados.

No te estás recuperando correctamente

Algunos de los mejores entrenadores le dirán que la recuperación es más importante que el programa en sí. Hacer programas confiables no le dará los resultados que prometen si se queda despierto hasta tarde, comer frituras para la cena y desayuna las sobras de pizza de pepperoni. Cualquier atleta olímpico te dirá que ha dedicado una gran cantidad de pensamiento y esfuerzo a asegurarse de que coma limpio y duerma adecuadamente.