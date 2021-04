¿Vas a comprar un auto seminuevo? Pon atención a estos detalles

Comprar un automóvil seminuevo tiene muchas ventajas, pero también conlleva algunos riesgos que debes tomar en cuenta.

Antes de adquirirlo debes tomar en cuenta aspectos como el estatus legal que tiene, o que no tenga multas e incluso revisar los pagos de tenencia correspondientes.

Todos estos aspectos son de tipo legal y de puro papeleo, pero más allá de eso, es importante también checar las cosas mecánicas, como el motor y el funcionamiento interno del mismo.

Por ello, a continuación te mostramos algunos aspectos que debes tomar en cuenta y revisar a detalle antes de adquirir un auto seminuevo.

Motor

El motor tiene que estar limpio, sin manchas de corrosión. Al abrir el cofre, revisa si hay indicios de fugas de combustible o aceite o si hay cables sueltos o que luzcan parchados. Las mangueras no deben de tener fisuras y la manguera del radiador no debe de ser suave. Cerciórate de que el motor prenda al primer giro de la llave; en caso de que no lo haga, contempla desistir en tu compra. Cuando el motor esté prendido, observa si sale humo y si percibes algún olor o sonido extraño.

Luces

Verifica que todas las luces del auto (faros, cuartos, intermitentes, luces de alto, etcétera) y del tablero, funcionen de manera correcta. Fíjate en la intensidad de la luz que proyectan y cómo responden.

Llantas

Los neumáticos pueden ser un indicativo de la salud del auto. Las llantas desgastadas o cuyo desgaste no empata con las otras es señal de que algo está mal en el funcionamiento o de que se necesitan ajustes. Confirma que los neumáticos sean de la misma medida y marca.

Sistema de escape

Confirma que el tubo de escape no presenta fisuras o abolladuras. Cuando el automóvil esté encendido fíjate en el color del humo que sale del escape, ya que podría informar sobre la salud del coche. Lo recomendable es que realices una prueba de manejo para determinar en qué estado están otros elementos del auto como acelerador, frenos y caja de cambios.

Amortiguadores

Sin importar el tipo de amortiguación del automóvil, los amortiguadores no deben rebotar demasiado ni presentar fugas. La vida promedio de uno es de 45 mil kilómetros y en caso de que el automóvil de tu elección tenga mayor recorrido, considera cambiarlos.

