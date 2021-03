¿Sientes que tu pareja te manipula? Checa estos puntos y descúbrelo

Por lo regular todos los ser humanos buscamos tener el control de muchas situaciones, sin embargo querer controlar a tu pareja todo el tiempo es algo que no tiene nada de parecido con el amor.

Hay que entender que repetidas ocasiones nos sentimos sienten atraídas por personas manipuladoras, pues muchas veces buscamos la aprobación del otro y queremos complacer en todo, sine embargo esta conducta es errónea, pues creamos que es una forma de demostrar amor.

A continuación te contamos de algunas conductas que te dicen que tu pareja te manipula, por lo que es importantes saber que decirte que si continuas a su lado, puedes llegar a perder tu dignidad y hasta tu identidad.

Te dice que tu tienes la culpa

A este tipo de personas les gusta hacer creer a los demás que son la víctima, aseguran que tu provocaste el problema. Si no le ayudas, te dice que siempre ha estado aquí para ti y si te llega ser infiel, te dice que fue porque a ti te falta algo, por lo que tú eres la culpable.

Tus debilidades son su fortaleza

Conoce exactamente los temas y las palabras que te lastiman y no duda en utilizar esto a tu favor cuando se trata de hacerte perder el juego.

No te responde

Cuando ella o el se niega a conversar sobre las razón del porque las cosas no están funcionando entre ustedes, te demuestra que no te ama, y que solamente te habla cuando le interesa, tus emociones no son su prioridad.

lhp