Motivación al 100%: Esta es la playlist ideal para entrenar

Al momento de entrenar no hay nada mejor que tener todo lo indispensable, ropa cómoda, una rutina preestablecida, agua o algún líquido isotónico para rehidratarse, mucha actitud y sobre todo un buen playlist.

En el último punto, mencionamos la música como elemento fundamental y es que más allá de las canciones favoritas para entrenar y dar el 100 por ciento en el gimnasio, lo importante es que esa música nos ayude a motivarnos.

Aunque las nuevas plataformas digitales dan miles de opciones de playlist que puedes descargar y reproducir durante tus horas de entrenamiento, existen algunos sonidos que ayudan más que otros a encontrar ese punto clave de inspiración a lograr más.

Cabe destacar que el género musical no es lo que más destaca en una buena playlist para entrenar, lo importante es que las canciones tengan el ritmo, letra y volumen adecuados.

Playlist para entrenar

Esto fue lo que descubrió un grupo de científicos de la Universidad de Osnabrück en Alemania quienes crearon la lista reproducción perfecta para entrenar y que reúne 60 canciones en total.

Entre los temas que están incluidos en la playlist se encuentran One Kiss’ de Calvin Harris, ‘Thunderstruck’ de AC/DC y hasta Break Freak de Ariana Grande, artistas que quizá no embonen con los gustos de todos los usuarios que quieran probarlos, pero que seguro te harán tener la motivación al límite para entrenar.

Recuerda que igual no debes ponerle atención a todas las letras, pues aunque no vengan en tu idioma o no sean de tu artista preferido solo intenta que siempre esté en tu reproductor, pues estos sonidos seguro te harán, incluso, cargar los kilos más grandes en el gym.

