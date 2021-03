¿Crees tener una relación sana? Checa estas 5 características y descubre si lo es

Las relaciones de pareja no siempre son tóxicas, como se les ha satanizado en las redes sociales; sin embargo, tampoco son perfectas como sus integrantes lo aseguran por los mismos canales de comunicación. Incluso ellos mismos podrían caer en este falso pensamiento tras dejar pasar por alto muchas cosas.

Es cierto, hay muchas de éstas que funcionan a la perfección, a pesar de tener sus detalles, pero hay que saber distinguir entre una de ellas a una saludable, que es lo mejor para que ambas partes se sientan contentas y puedan durar la eternidad que se profesaron.

¿Qué es una relación sana?

De acuerdo con varios psicólogos que tratan los temas de pareja, definen que una pareja es sana es aquella en la que hay un esfuerzo de ambas partes de impedir que exista maltrato físico o emocional, faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores y humillantes.

Bajo este parámetro, recomiendan a las personas formularse esta sencilla pregunta para determinar si se encuentran en una relación que podría funcionar a largo plazo o terminaría convirtiéndose en un infierno para alguno de los dos.

¿Cuáles con las características de una relación sana?

Para saber si te encuentras dentro de una relación bonita, en la que todo va a fluir de forma tranquila debes tomar en cuenta los siguientes puntos:

¿Cuidas la relación?

¿Te haz topado con la frase "así soy y no cambiaré"? Tiene mucho qué ver con este punto, pues la personalidad es una, pero en pareja se tendrán que hacer un esfuerzo para que ambos modifiquen cosas que podrían generar molestia. Por desgracia muchas personas creen que las relaciones se construyen por sí solas. No es así, éstas se crean con trabajo y atención regular.

Aprender a convivir con diferencias

Este punto va de la mano con el anterior. Sin embargo, las diferencias también son importantes, pues eso es lo que le da el valor de única a la relación. Lo sabemos, esto podría ser el causante de futuras discusiones o disgustos, por eso hay que conocerlas para saber cómo tratarlas.

Pasar tiempo juntos

Lo sabemos, el trabajo y las obligaciones podrían dejarte muy poco tiempo de pareja; sin embargo, es menester mencionar que este es el ingrediente principal para que los tórtolos fortalezcan su unión. No importa qué tanto haya qué hacer, siempre se podrá hacer un espacio para llamar o estar juntos realizando alguna actividad. En caso de que uno de los dos no busque la manera compartir tiempo juntos no es buen síntoma.

¿Tienen buena comunicación?

Algo que todo el tiempo mencionarán, la comunicación. Aunque sea algo trillado es verdad, mantener los canales abiertos es esencial para generar la confianza para las cosas marchen sobre ruedas.

Algo que puede funcionar es adoptar una postura de escuchar, sin interrumpir y dejando claro que prestas atención. Cuando tu pareja termine de hablar, trata de resumir lo que dijo, subrayando lo que consideras más importante, aunque no coincidan en qué es lo más importante.

Honestidad

Para crear la ansiada confianza también se necesita de honestidad, pues en caso de que no la haya, la credibilidad que habías generado se irá por la borda y recuperarla te costará muchísimo. Recuerda que la honestidad es una característica esencial de toda relación saludable.

lhp