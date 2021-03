Logra una rostro PERFECTO y una piel de bebé con esta mascarilla REJUVENECEDORA

Sin duda alguna las japonesas son de las mujeres más bellas del mundo pues poseen una piel de envidia, tan lisa y perfecta que todas desean tenerla, si tu eres de aquellas damas que han intentado de todo para cerrar tus poros, y deshacerte de los puntos negros y espinillas en el rostro, existe una mascarilla de origen japonés que dejará tu rostro como el de un bebé.

Lo mejor de esta mascarilla es que además de lograr una piel perfecta es que la podrás hacer en casa y solo con ingredientes naturales,lo que aporta un plus ya que mientras un tratamiento sea más natural es mucho mejor, pero sobre todo estará al alcance de tus bolsillos, pues no necesitarás ir a lugares carísimos para lograr lo que siempre has querido.

¿Cómo hacer la mascarilla?

Seguramente has estado muy estresada o estresado con toda la situación de la pandemia, y es que el estrés es uno de los padecimientos principales que aceleran el deterioro celular de nuestra piel y en general del cuerpo; ¿cuando estás estresada has notado que se te cae el cabello o que tu piel se ve muy seca?, es debido a esto.

Para hacer esta mascarilla natural solo necesitamos algunos ingredientes que seguramente tienes en tu cocina y si no los tienes son muy fáciles de conseguir y económicos.

¼ de Aguacate

El jugo de un limón

1/2 cucharada de aceite de Oliva

1 cucharada Miel de abeja

El aguacate te servirá para hidratar y nutrir la piel, mientras que el jugo de limón devolverá a tu rostro el tono natural que al paso de los años y con los rayos solares se ha ido oscureciendo, el aceite de oliva penetra hasta los poros más profundos lo que evitará que se formen líneas de expresión y por último, la miel es un súper ingrediente que ayuda a desinflamar y combate las impurezas además si no has descansado bien también ayudará a desinflamar tu rostro.

Modo de preparación

Ya que tengas todos tus ingredientes, en un bowl pondrás el aguacate y lo machacas hasta dejarlo como pasta, después agregas el jugo del limón y el resto de los ingredientes, mezclas perfectamente hasta que todo esté muy bien integrado.

Una vez que tengas tu rostro bien limpio, aplica la mascarilla y deja actuar por unos 20 minutos, y después retiras con agua tibia. Como consejo, procura aplicar la mascarilla rejuvenecedora en la noche para evitar que tu piel se manche debido al limón.

