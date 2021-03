Futbol, un deporte femenino: Paola “La Wera” Kuri

Una de las voces más importantes del futbol femenil nos platicó sobre un proyecto sin precedentes. Con el programa Comex por un México Bien Hecho, impulsó el rescate de algunos espacios para convertirlos en canchas de futbol. Así nos demuestra que el futbol femenino vale la pena y mucho.

¿Nos podrías contar sobre este proyecto de homenaje a las mujeres futbolistas? ¿Cómo empezó la idea?

Se trata de una colaboración entre BlueWomenPinkMen, Fut Sin Género, el programa de impacto Comex por un México Bien Hecho y Corona, quienes tienen en común la inquietud por promover la igualdad de condiciones para las mujeres futbolistas, haciendo énfasis en la necesidad de lograr equidad de oportunidades en la industria del deporte para mujeres y hombres.

La colaboración consiste en la recuperación de espacios que generan identidad y pertenencia, a partir de intervenciones artísticas que plasman la importancia de fomentar la equidad de acceso al deporte, con el objetivo de que más mujeres puedan practicar su pasión, a la vez que se rinde homenaje a las campeonas históricas del fútbol femenil mexicano. El mensaje y la representación gráfica de cada espacio gritan: Igualdad de Género.

¿Cuál es el objetivo de esta colaboración?

El objetivo es que a partir de la fusión del arte y el deporte logremos dar visibilidad a una problemática constante como lo es la inequidad de género, en este caso en el fútbol, pero que realmente rebota en los demás sectores de la sociedad. Lo que buscamos con estas intervenciones es brindar espacios que inspiren a las niñas y mujeres a seguir sus sueños, a la vez que esparcimos el mensaje sobre la necesidad de igualar las condiciones para mujeres y hombres.

¿Cómo fue el proyecto de la primera cancha en la colonia Condesa? ¿Cómo se unen el arte y el deporte?

En este primer proyecto rescatamos un espacio para convertirlo en una cancha, pintando un mural increíble que hace honor a las campeonas del Torneo Apertura 2018 del Club América, buscando aplaudir y rendir homenaje a las futbolistas mexicanas, estableciendo mensajes que contribuyan al desarrollo de la mujer en el deporte y la sociedad en general.

¿Cuál ha sido tu mayor recompensa en tu proyecto profesional? ¿Cuáles cree que son algunos de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el fútbol?

La mayor recompensa es poder contar hoy con una liga profesional, y para mí de manera personal, lo que mi trabajo puede hacer para dejar a las generaciones a las actuales y a las que siguen para que ellas ya no tengan que vivir un mundo de inequidad en lo que más amamos hacer que es el futbol. Que ninguna mujer o niña vuelva a escuchar que alguien le diga que el futbol no es para ellas por ser mujeres. mayor desafío es romper esa idea heredada de que el futbol es sólo para hombres. El futbol es para todos.

¿Animarías a otras mujeres a dedicarse al fútbol? ¿Por qué?

Totalmente. El fútbol te pone a prueba de múltiples maneras, no solo físicamente, si no desde el ámbito cultural y social, pero el poder desenvolverte en la cancha es un sentimiento inexplicable. A mí me ha dado mis herramientas más valiosas para vivir la vida.

¿Qué consejo le daría a la próxima generación de mujeres en los deportes?

Que no permitan que los comentarios y la desigualdad de condiciones frenen sus sueños. Somos necesarias ahora para que las generaciones que vienen detrás de nosotras tengan cada vez menos limitantes, formando una cadena que llegue al punto en que este deje de ser un tema relevante y simplemente se normalice.

¿Qué hace falta en la industria del deporte para tener mayor equidad?

La responsabilidad de cambiar el panorama es de todos los que participamos en esta industria. Es necesario dejar de ser solo observadores sino tener una contribución proactiva para lo que la igualdad de género merece en el deporte y la sociedad.

¿Qué podemos hacer como sociedad para impulsar la equidad en los deportes?

Aún estamos descubriendo el camino hacia el crecimiento del fútbol femenil y la participación de la mujer en los deportes en general, por lo que se ha vuelto crucial apoyar proyectos como este para brindar mayor visibilidad a las jugadoras, a las condiciones en las que se desenvuelven y lograr un cambio significativo en cuanto a oportunidades, para que cada vez más mujeres puedan alcanzar su meta en este deporte.

¿Quién crees que es un ejemplo a seguir que impulse la equidad en los deportes ¿Por qué?

Para mi hay varias figuras como lo son Ada Hegerberg, Alex Morgan, Megan Rapione y Charlyn Corral en el futbol específicamente. Ellas para mi elevan el estandarte de la causa de género en el deporte levantado la voz sin miedo, no sólo para concientizar sino para exigir lo que el futbol femenil merece. A pesar de que muchas personas quieren silenciarlas y con las repercusiones que conlleva alzar la voz, como le sucedió a Charlyn, tuvieron y hasta hoy en día tienen el valor de hacerlo porque entienden la importancia que tiene el que ellas sean las principales referencias de este movimiento. Eso me inspira demasiado. Su historia refuerza mi principal propósito que es abrir camino para las demás y también el saber que no estoy sola en este viaje, que somos muchas las que nos despertamos diario buscando un mismo objetivo: la equidad.

¿Cómo ha evolucionado el fútbol femenil en la última década?

Sin duda los cambios han sido relevantes. Hace 5 años no existía una Liga Femenil, y las oportunidades eran aún menores. El camino aún es largo, pero cada acción cuenta para lograr el objetivo que nos propusimos. Sin duda, iniciativas como la que hoy presentamos nos dejan ver que existen diversas opciones para hacer un verdadero cambio en cuanto a equidad y que el deporte es solo una vertiente que nos ayudará a combatir los rezagos y las dificultades que existen en el camino a una transformación positiva.

¿A qué futbolista admiras?

Ada Hegerberg, Alex Morgan, Megan Rapinoe y Charlyn Corral.

Por Begoña Cosío

dhfm