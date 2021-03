¿Cómo tener un PARTO seguro? 6 prácticas para sobrellevar el DOLOR

LAMAZE es una organización internacional que promueve partos seguros y saludables y que busca que la mujer a través de técnicas de respiración y cambio de posiciones pueda sobrellevar el dolor del trabajo de parto, evitando intervenciones médicas innecesarias.

Las 6 prácticas son:

Permitir que el trabajo de parto inicie solo, el cuerpo es sabio y el mejor momento para que nazca el bebé es a su propio tiempo, sin necesidad de programarlo o adelantarlo.

Durante el trabajo muévete, camina y cambia de posición constantemente de la forma en que lo sientas necesario, el cuerpo es sabio y nadie mejor que tú o tu sabiduría interior sabe qué necesitas hacer para ayudar a tu bebé a nacer.





Que alguien querido, tu pareja o una doula te acompañe durante el trabajo de parto y en el momento del nacimiento de tu bebé. El apoyo emocional es muy importante para brindarte mayor seguridad y hacer más llevadero este momento.

Evita intervenciones médicas innecesarias, ya que pueden interrumpir o entorpecer el trabajo de parto y llevarte a la necesidad de más intervenciones.

Evita estar acostada sobre tu espalda para favorecer la posibilidad de un parto natural. Sigue los impulsos de tu cuerpo para pujar.

Una vez nacido tu bebé, mantenlo contigo para favorecer el vínculo madre-hijo y poder iniciar la lactancia de forma inmediata.



FUENTE: Judith Lothian y Charlotte DeVries. The Official Lamaze Guide, Giving birth with Confidence. Meadowbrook Press, New York 2015.