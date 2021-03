¿Cómo identificar un cubrebocas KN95 PIRATA? Aquí te explicamos

Los cubrebocas KN95 son las principales recomendaciones en todo el mundo para combatir los contagios de coronavirus. En este sentido, el sitio Honest PPE Supply, especializado en productos de protección, señaló que los cubrebocas o mascarillas KN95 tienen una protección contra partículas de hasta 0.3 micrones de tamaño, lo que las convierte en las más eficaces contra el Covid-19. En este sentido, son las que deben portar los trabajadores de la salud.

Ante la escasez de mascarillas N95, millones de personas comenzaron a utilizar las KN95 como una opción para los trabajadores de la salud, y personas normales. Pero existe una diferencia entre ambos productos que radica en la certificación que emite cada país. Los N95 corresponde al estándar estadounidense, mientas que la KN95 es el estándar de China. Ambas deberían tener las mismas características de protección.

Un estudio reveló qué mascarillas son las mejores para utilizar. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH), que forma parte de los Centros de Control y Prevención Enfermedades, señaló que los cubrebocas N95 deben pasar pruebas muy estrictas de seguridad para poder recibir una aprobación para su utilización y comercialización. Pero para las KN95 no tienen pruebas una vez que salen de China.

Características

Esto ha provocado que este tipo de mascarillas, KN95, tengan una producción falsa, que son copias de otro modelo o que sencillamente son 'piratas', esto ha provocado que Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) elabore una lista de mascarillas falsas que se comercializan ante una aparentemente aprobación de este instituto. El instituto enfatizó las características de un cubrebocas falsa.

* No presenta un tipo de marcas en el respirador, debe presentar pequeños puntos que tienen utilidad de filtros.

* No contiene algún número de aprobación en ninguna zona del cubrebocas o en las bandas elásticas.

* Presenta tela decorativas.

* Los cubrebocas KN95 deben tener la norma GB2626-2006, que es emitida por China, cercana de donde viene la leyenda de KN95, o en algún otro lado.

* Debe presentar el certificado de efectividad impreso en el empaque o en una nota dentro del empaque. Esta nota debe tener nombre, modelo, lote, fecha de producción y de caducidad.

* Si contiene las siglas de la FDA es pirata debido a que la KN95 no tienen acuerdos con este organización.

Prevención

Algunos lugares comercializan los cubrebocas KN95. Si no presentan las marcas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) o tiene las siglas pero de manera incorrecta, es falsificada. Si tiene la leyenda que está aprobada para niños, es falsa, pues la N95 no dicen esto.

Estas mascarillas falsas o que tienen mínimos niveles de seguridad pueden ser perjudiciales para las personas que las portan pues las dejan expuestas aún más al Covid-19. Es por ello que al momento de comprar nuevos cubrebocas que revise el empaque para comprobar que son efectivas y de esta manera protegernos del virus. Así que es importante que no se haga una compra infructuosa, lo primero es la salud antes que cualquier oferta.

Con información de CQ.

rcb