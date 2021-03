Cinco prendas sexys para hombres que no pueden faltar en un closet masculino

Además de ser práctica, la moda masculina tiene ropa que puede combinarse con varios estilos y que además se acomoda con distintos tipos de cuerpos, lo cual puede permitir que se destaque y se potencialice el atractivo que tienen los varones.

Para esto, es importante saber que tipo de atuendos se deben tener en el clóset para poder salir de cualquier apuro sin dejar de lucir masculino y atractivo.

Es importante que se tenga en cuenta que esta ropa se debe usar en la talla adecuada, debido a que si se opta por estilos muy holgados o justos pueden ocasionar que se resalten partes del cuerpo que es mejor disimular o se oculten otras que darían un mayor impacto.

Playera con un cuello "V"

Este tipo de vestimenta da una mayor presencia a los hombros, por lo que además resalta áreas como la espalda. Además de esto, su uso "alarga" los rasgos de la cara y da la ilusión de una mayor altura por medio de la demostración del cuello.

También ayuda a llamar la atención en los brazos, debido a que la forma de sus mangas hace resaltar los bíceps. Se recomienda el color negro en ésta debido a que es un color elegante, evita que se noten las manchas de sudor en caso de emergencia o mucho calor y disimulan el sobrepeso.

Botas

Sin importar el estilo, el calzado grande como las botas industriales es útil para mostrar rasgos más masculinos en los caballeros. Se recomienda sobre todo a personas delgadas que necesitan verse más imponentes.

No importa el color o el estilo de estos artículos, aunque un plus en este tipo de objetos es que tengan suelas anchas o altas, ya que esto sirve para dar la ilusión de tener una altura mayor.

La estatura debe ser otro factor en cuenta. El consejo es que las botas largas deben ser usadas por personas que superan el metro con 75 centímetros, aproximadamente, mientras que en los que mien menos es mejor optar por cortes que no lleguen al área de los chamorros.

Chamarra de mezclilla / cuero

Las chamarras de mezclilla y de cuero son atemporales, por lo que van con todas las modas. La mayoría de los atuendos con este tipo de artículo combinan de forma sencilla, por lo que basta con elegir un color neutro para poder usarlas con casi todo lo que se tenga en el guardarropa.

Para esto se debe contemplar la complexión de cada uno, a fin de que no se elijan prendas muy grandes o que queden muy justas, ya que lo ideal es que ensanchen los hombros, pero no que ocasionen una desproporción entre la zona del tronco y de las piernas.

Jeans ajustados

No se trata de utilizar pantalones skinny, sino de ropa que permita hacer notar las caderas, las piernas y los glúteos. Es importante no usar jeans que no cierren de manera sencilla en la cadera, sobre todo cuando se tiene sobrepeso.

Además, es recomendable no usar estos objetos si están muy pegados o si dificultan la manera en la que se camina, pues el resultado que se pretende podría darse en sentido opuesto.

Blazer

Este abrigo ligero suele ser fresco y tiene la cualidad de que ayuda a dibujar la figura de la "v" en los hombres gracias a su corte y a la forma en la que tiene distribuidos los botones.

También hace lucir a cualquier hombre como más profesional, elegante y misterioso. Para usarlos es mejor usar colores formales, aunque dependiendo de las combinaciones se puede optar por otras gamas cromáticas.

PLUS: Lentes oscuros

Si este artículo se elige de manera adecuada se puede obtener una apariencia más masculina en el rostro. Con esta prenda el rostro puede lucir más cuadrado o simétrico, dependiendo de qué tipo de artículo se elija.

GDM