7 destinos ideales para MUJERES que buscan viajar solas en México

Seguro has escuchado alguna vez que las mujeres no pueden o deben viajar solas; sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad, pues contrario al estigma social que existe, la realidad es que el mayor desafío de viajar sola es solamente tomar la decisión, elegir el destino a dónde ir, reservar el viaje y armar tu maleta.

Diversas viajeras han asegurado que conocer los rincones del mundo sola, te aportará una experiencia completamente distinta a la que hasta ahora hayas tenido, además de que te enriquece y te hace crecer como mujer empoderada e independiente.

En suma, viajar sola te ayudará a afrontar algunos de tus miedos, ganar confianza en ti misma y descubrir que eres mucho más fuerte de lo que piensas, por lo que si deseas viajar sola, a continuación te presentamos los mejores destinos a los que debes viajar en México si eres una mochilera o viajera.

1.Tulum, Quintana Roo

Tulum se ha consolidado como un paraíso escondido en la Riviera Maya, pues es una zona cubierta con las azules y cristalinas aguas del mar Caribe,

Alguno de los motivos para viajar sola a Tulum es que esta es una zona turística en donde se convive con el ambiente relajado y las fiestas, además de que el atractivo principal de este destino son sus hermosas playas, en muchas de ellas podrías practicar el surf, o incluso realizar rutinas de yoga para renovarte como una mujer nueva.

Tulum es un destino de aguas cristalinas. Foto: Especial

2. San Miguel de Allende, Guanajuato

Este maravilloso lugar en Guanajuato se ha consolidado como uno de los más famosos pueblos mágicos de México, además de que puedes dedicarte a caminar tranquilamente debido a que las calles son bastantes seguras.

San Miguel de Allende destaca debido a que aún cuenta con su arquitectura colonial intacta, por lo que te sentirás como una mujer en otra época.

Cabe mencionar que para conocer tranquilamente la ciudad, puedes conseguir alguno de los muchos tours que se hacen a pie, en este bello pueblo mágico en donde podrás visitar museos o el mercado de artesanías.

San Miguel de Allende es un destino maravilloso. Foto IG: fershymp

3. Isla mujeres

Esta paradisiaca isla está en el estado de Quintana Roo, cerca de Cancún. Su ambiente es tranquilo, relajado y como su nombre lo dice, esta es una Isla ideal para las mujeres

Isla Mujeres tiene unas divinas playas de tono azul turquesa y arena blanca fina, y en este sentido Playa Norte y Playa Lancheros son realmente una buena opción para visitar, además que vale la pena destacar que si eres de las mujeres que disfruta estar topples en la playa, aquí te sentirás muy cómoda porque es una de las playas donde puedes hacerlo de manera permitida y socialmente aceptada.

Foto: Especial

4. Xilitla, San Luis Potosí

Muchas de las personas que viajan a este pueblo, lo hacen debido a que aquí se encuentra uno de los lugares más bellos de la arquitectura que comparten su belleza con la naturaleza.

Se trata del Jardín Surrealista de Edward James, una de las maravillas de Xilitla con la que quedarás encantada debido a que todas las esculturas surrealistas que están envueltas en una exuberante naturaleza.

Este lugar está ubicado en la Huasteca Potosina, y además de tener paisajes realmente bellos, el pueblo de Xilitla es bastante tranquilo. Cuenta con algunos edificios de la época colonial.

5. Morelia, Michoacán

Morelia, la capital de Michoacán, es un lugar realmente bello que debes conocer, a pesar de que las oleadas de violencia azotaron algún tiempo en Michoacán, lo cierto es que esta es una ciudad realmente segura, pues los conflictos de violencia que fueron duramente conocidos a nivel nacional ocurren principalmente en las zonas de tierra caliente en Michoacán.

Es por eso que la ciudad de Morelia es una excelente destino para las viajeras solas, debes conocer su centro histórico de cantera rosa; el acueducto, las tarascas, el callejón del romance, la plaza de las rosas, la cerrada de San Agustín, su Catedral, y el increíble cine antiguo del centro en donde se lleva a cabo su Festival Internacional de Cine.

Acueducto de Morelia. Foto: Especial

6. Valle de Guadalupe, Baja California

Si lo que estás buscando es relajarte en un sitio tranquilo para disfrutar de unos días de tranquilidad, Valle de Guadalupe es el sitio ideal.

Esto principalmente si eres una mujer que ama los vinos y la buena comida, pues aquí disfrutarás de agradables paseos por las haciendas vinícolas y podrás degustar de una enorme variedad de vinos exquisitos, entre ellos debes conocer los lugares icónicos de la industria vinícola del Valle de Guadalupe: El Cielo, Monte Xanic y Las Nubes.

Valle de Guadalupe, Baja California. Foto: Especial

7. Puerto Escondido, Oaxaca

Este es uno de los destinos más solicitados en México; sin embargo, para las viajeras es un lugar perfecto, esto debido a que la mayor cantidad de visitantes son las hermosas playas y atractivos naturales que abundan en este lugar, donde sin duda te podrás tomar cientos de bellas fotos.

Las aguas de sus playas son azules y cristalinas, además que aquí la arena es blanca y suave, y hay siempre un sol perenne que te hará relajarte y olvidarte de cualquier preocupación.