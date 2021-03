¿Cómo disminuir el estrés y la ansiedad? Psicóloga Sara Beneyto comparte sus tips

Los problemas de salud mental son más comunes de lo que parece, trastornos como el estrés, la ansiedad y la depresión están alcanzando niveles bastante más altos de lo que se previó para 2020 según OMS. No es para menos después de la llegada del Covid-19.

La psicóloga Sara Beneyto originaria de las islas Canarias, vive desde hace ocho años en México, trabajó en una clínica de psicoterapia y se empezó a dar cuenta que la mayoría de los pacientes cancelaba por falta de tiempo, tráfico o personas con discapacidad que se les dificultaba desplazarse al consultorio.

“En el 2017 decidí dar sesiones online y hacer una plataforma virtual llamada “Cuidadosamente”. Estos meses a raíz de la pandemia mucha gente empezó a tomar terapia psicológica para estar bien mental y físicamente. Las personas están manifestando muchos síntomas de ansiedad y pérdidas afectivas. Cuidadosamente, es una plataforma donde el usuario hace un test muy sencillo para saber la terapia que requiere o simplemente está buscando mejorar alguna área de su vida: liderazgo, duelo y empoderamiento entre otras más”. Comentó Sara Beneyto.

¿Qué tan importante es el empoderamiento de una persona?

Es buscar un cambio en tu vida y trabajar internamente con uno mismo para conseguir grandes resultados, es enfocarte en tus mejores talentos, fortalezas y usarlos a tu favor para que puedas lograr los objetivos que te propones. Adquirir herramientas para generar un mayor bienestar en tu día a día, esto ayuda al autoconocimiento y a la autoestima.

¿Cómo te has reinventado en estos meses?

A mí la pandemia me cambió la vida, personalmente aprendí a valorar el presente, el aquí y el ahora. Estos meses me enseñaron a estar en conexión conmigo misma y ver qué es lo que estamos haciendo mal para poder mejorarlo. He aprendido a hacer uso de la capacidad de resiliencia en situaciones como las que estamos viviendo, afrontar el miedo, la pérdida y la ansiedad, a tomar decisiones importantes y renunciar a cosas que antes no valorábamos.

¿Qué tan importante es conectar con uno mismo en mente, alma y cuerpo?

Mente y cuerpo es uno mismo, sin uno de ellos el otro no funciona, se ha comprobado científicamente que las enfermedades vienen a raíz de problemas psicológicos que no se han resuelto, emociones reprimidas, odio, ira, ansiedad o incluso no estar haciendo en la vida lo que te hace feliz. Todos en algún momento de nuestra vida debemos tomar terapia psicológica para sentirnos mejor, estar saludables y motivados.

México es uno de los países a nivel mundial con más estrés laboral, por lo tanto, me decidí a apoyar a trabajadores a través de “Cuidadosamente” donde se les ofrece terapia emocional. Contamos con un equipo de terapeutas expertos que pasan por un estricto proceso de selección, ya que para mí lo más importante es que las personas estén bien mentales físicamente.

En esta pandemia muchas personas han buscado terapia psicológica y tanatológica, el COVID ha cambiado la vida radicalmente de los seres humanos, muchos se han quedados sin familia, lo que ha generado un problema de duelo globalmente.

La pandemia sigue influyendo en la vida que llevamos cada día cambiando las cosas en muy poco tiempo. Es natural sentir miedo, estrés y ansiedad cuando afrontamos una crisis, algo desconocido o un cambio repentino. Se trata de emociones normales y sirven como señales a las que debemos prestar atención para protegernos. Pero, cuando nos sentimos agobiados o superados por estas emociones, cuando no somos capaces de lidiar con ellas, es menos probable que podamos estar a la altura de los desafíos que debemos enfrentar y nos bloqueamos.

¿Qué consejos nos recomiendas para mejorar la ansiedad, estrés y depresión?

Practicar ejercicio físico de manera regular, existen unas cuantas razones para esto:

A largo plazo, el ejercicio reduce las hormonas del estrés de tu cuerpo; como el cortisol. También ayuda a liberar endorfinas, los cuales son químicos que mejoran tu estado de ánimo y actúan como un analgésico natural.Mejora la calidad del sueño (que se suele ver afectada por estos padecimientos) y promueve el bienestar mental.

Practicar técnicas de respiración profunda

Los ejercicios de respiración profunda pueden ayudar a activar tu sistema nervioso parasimpático, que controla la respuesta de relajación. Existen varios tipos de ejercicios de respiración profunda, por ejemplo: respiración diafragmática, respiración abdominal y respiración rítmica.

Pasar tiempo con amigos y familiares

El apoyo social de tus seres queridos puede ayudarte a sobrellevar la ansiedad y la depresión ya que te brinda la sensación de pertenencia y autoestima y te ayuda a liberar oxitocina, que es un relajante natural.

Concentrarse en el presente

El presente siempre está contigo, de hecho es lo único que verdaderamente existe. Observar el momento presente, disfrutar y aprender de él, es la mejor estrategia para cuidar la salud mental y emocional.

Pedir ayuda si la necesitas

Si has probado de todo y nada parece funcionar, recuerda que hay especialistas en salud mental que te pueden guiar a la consecución de un mayor bienestar a través de herramientas y técnicas específicas para superar este momento y las molestias que lo acompañan guiándote hacia un mayor autocontrol de tus emociones.

Por: Isis Malherbe

