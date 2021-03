¿Thomas Edison fue el primero en grabar la voz humana? Las misteriosas grabaciones que demostrarían lo contrario

La pregunta sobre qué sonido fue el primero en grabarse parece tener una respuesta bastante sencilla. Fue capturado en París por Édouard-Léon Scott de Martinville a fines de la década de 1850, casi dos décadas antes de la primera llamada telefónica de Alexander Graham Bell (1876) o el fonógrafo de Thomas Edison, en 1877.

Pero resulta que, si bien la respuesta es clara, la pregunta es complicada. Fundamentalmente, mientras Scott grababa el sonido, no creía que la gente pudiera escuchar las grabaciones que hizo. En cambio, pensó que leerían los trazados. Por lo tanto, el primer sonido que se grabó no fue el mismo que el primer sonido grabado que se reproducirá. Ese segundo hito no llegaría hasta la época de Edison.

“La idea de devolver de alguna manera esas señales al aire nunca se le ocurrió [a Scott], ni se le ocurrió a ningún ser humano en el planeta hasta 1877”, explicó David Giovannoni, un historiador de audio. Eso no significa que no puedas escuchar esos sonidos hoy: en 2008, la colaboración de First Sounds, cofundada por Giovannoni, logró hacer audible el trabajo de Scott. También vale la pena señalar que la grabación de Scott fue hecha por el hombre y capturó el sonido del aire, cambiando durante un período de tiempo; discos sonoros de otro tipo son anteriores a sus experimentos.

¿Qué se registró?

Entonces, ¿Qué grabó Édouard-Léon Scott de Martinville? No era un científico o inventor profesional, pero tenía aspiraciones de irrumpir en ese mundo. En 1853 o 1854 tuvo una idea: utilizando el daguerrotipo como modelo, pensó que si una cámara replica un ojo para fijar la imagen al papel, algún tipo de oído mecánico podría fijar el sonido al papel. Scott llamó a su invento el fonautógrafo.

Foto: BBC

Una membrana vibrante, que funcionaba como el tímpano, estaba unida a un lápiz fino que trazaba la forma en que se movía la membrana. Al cubrir una hoja de papel o una placa de vidrio con una fina capa de hollín y moverla debajo del lápiz, Scott pudo capturar el rastro fino y ondulado que dejó. Un lector capacitado podría interpretar esas líneas, esencialmente la imagen de la onda de sonido, para saber cuál es el sonido. O al menos ese era el plan.

Resultó mucho más difícil de lo que Scott anticipaba a la gente para leer palabras a partir de imágenes de ondas sonoras; Incluso hoy en día, aunque aspectos del sonido como el tono o la amplitud son algo interpretables visualmente en el software de edición de audio, eso no es realmente algo que la gente pueda hacer.

Sus primeros esfuerzos están documentados, pero las grabaciones son extremadamente breves y, dice Feaster, "se hicieron con tanta crudeza que no está muy claro que realmente cuenten como grabaciones de sonido".

Los registros de las primeras grabaciones

En enero de 1857, Scott depositó un manuscrito que detallaba su trabajo y algunas de sus primeras grabaciones en la Académie des Sciences francesa y describió lo que esperaba que el fonautógrafo lograra algún día: Podría grabar cantantes o actores, o ser un “taquígrafo automático” para transcribir conversaciones.

A medida que mejoraba el aparato de grabación, pasó de grabar en una hoja recta de papel o vidrio a uno envuelto alrededor de un cilindro, lo que permitió grabaciones más largas, pero aún movía el aparato a mano, lo que resultaba en una sincronización irregular. En 1859 y 1860 grabó un diapasón al mismo tiempo que las demás vocalizaciones y sonidos.

La frecuencia de vibración predecible de una horquilla giratoria significó que Giovannoni, Feaster y otros con la colaboración de First Sounds pudieron calibrar correctamente el tiempo, haciendo que las grabaciones volvieran a ser reconocibles. El 9 de abril de 1860, Scott grabó un fragmento de la canción popular francesa "Au Clair de la Lune".

snd