¿Peligroso? Escucha el audio más poderoso para dormir en menos de 8 minutos: VIDEO

Ya sea porque te hayas infectado por Covid-19 o no, muchas personas padecen de insomnio, el cual, no pueden conciliar el sueño y como coloquialmente dicen "no pueden pegar el sueño", el cual, hasta altas horas de la noche logran dormir, sin embargo, como consecuencia de sus desvelos, tienen menos de 8 horas de descanso.

Hoy en día y por el ritmo tan acelerado de vida que tiene las personas principalmente en las ciudades aglomeradas, el estrés y los problemas economicas hacen que el número de personas con insomnio incrementa cada vez más, esto por supuesto, afecta a tu salud física y mental.

Escucha y duerme

Sin embargo, a través de la plataforma donde los videos se hacen virales en cuestión de segundos, TikTok, el usuario Ángel Vergara Music, compartió un truco infalible para poder dormir más rápido en menos de 8 minutos, y la canción se llama "Weightless" en donde menciona que hay versiones de hasta una hora en caso de no lograr conciliar el sueño.

Explica que los miembros que integran la banda "Marconi Union", colaboraron con terapeutas para entender cómo ciertos sonidos afectan tu estado de ánimo, además, de acuerdo con el estudio que realizó la empresa Mindlab, la canción reduce hasta en un 65 por ciento la ansiedad y la canción hace que tu corazón se sincronice con los beats de música gradualmente llevándolo de 60 bpm hasta 50 bpm.

Weightless no tiene una tonada repetitiva ya que ocaciona que tu efecto se apague y deje de predecir qué va a escuchar.

Además, el usuario menciona que es peligroso escucharlo mientras manejas, ya que por su poderosa melodía podrías quedarte dormido.

DRV