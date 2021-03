¿Cómo saber qué color te favorece dependiendo de tu color de piel?

Debido al confinamiento social a causa de la pandemia por Covid-19, las personas se encuentran pensando en todo lo que harán cuando puedan salir de sus casas de manera más frecuente, pero muchas otras buscan la forma de divertirse y entretenerse desde casas, realizando actividades que usualmente hacían fuera de ella.

Es por eso que el experimentar en cuanto a moda y estilo es una excelente opción para este confinamiento, y en este sentido, pintarse el cabello se ha convertido en una de las actividades que más divierten a las personas, haciéndolas sentir diferentes y divertidas, usando colores diversos en su pelo.

Sin embargo, muchas personas no saben qué colores usar para que pueda ser un cambio de look más adecuado para ellos y no se arrepientan mientras transcurra el tiempo; también en ocasiones no saben qué color les puede favorecer más de acuerdo con su tono de piel.

Bajo este contexto cabe destacar que el color de cabello es tan importante como los colores que utilizamos en nuestra vida cotidiana para vestir, pues a pesar de que el cabello se encuentra ligado directamente con el rostro, las prendas van ligadas de manera directa y cercana con los brazos, por ejemplo, por lo que es relevante tomar en cuenta el tono de piel que tengas.

Qué color te favorece de acuerdo a tu tono de piel

Piel beige

Para el cabello: El tono blonde es un rubio cálido natural que puede funcionar en la piel beige; aunque también podrían favorecerte tonos cobrizos y pelirrojos en el cabello. De igual forma se puede optar por un castaño con mechas doradas, y si tienes el pelo muy oscuro, será mejor optar por un degradado suave en las puntas para que el color no sea muy agresivo.

Para vestir: A las pieles que son beige o claras les favorecerán más utilizar en su vestimenta los colores como el negro, el gris, el azul oscuro. También, el blanco, el rojo, el dorado y el plateado, esto debido a que son considerado colores primarios y con una tonalidad que se complementa bien con la piel de este color.

Piel aceitunada

Para el cabello: Puedes utilizar mechas en tonos cobrizos o dorados en los mechones frontales para lucir espectacular y con un nuevo look, este tono de piel es apto para hacer, desde decoloraciones hasta oscurecimientos.

Para vestir: Si el color de tu piel es aceitunado, debes evitar colores fríos o desgastados, pues sólo te sumarán años. Tampoco optes por tonos grisáceos porque no te favorecerán.

Piel oscura o negra

Para el cabello: Muchas personas optan por su tono oscuro natural, pero si se busca suavizar o matizar el tono de la piel y darle un toque más sofisticado, puedes probar con castaños naturales.

Para vestir: También los tonos cobrizos guindas, naranjas, dorados favorecen a este tipo de pieles, dándoles un toque más moderno y que pronunciarán los rasgos del rostro.

Piel pálida o blanca

Los rubios dorados funcionan muy bien para este tipo de pieles; también los tonos cálidos favorecen a este tono de piel, dándole un estilo elegante.

Para vestir: Se puede probar el color plateado, negro, gris, azul fuerte, rojo, entre otros dentro de esta gama, los cuales podrán dar a tu outfit un color divertido y atrevido que funciona en pieles claras.

