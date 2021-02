¿Cómo dejar de comer azúcar?

El consumo de azúcar se puede convertir en una adicción, así lo considera un estudio de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) que destaca que las personas pueden desarrollar una actitud obsesiva hacia este producto.

El problema de esto es que, además de la obesidad, consumir grandes cantidades de este alimento son también causas por las cuales la gente puede padecer problemas como la hipertensión, colitis ulcerosa, diabetes, caries, colitis, entre otras.

No es un secreto que estas situaciones puedan llevar a complicaciones que pueden terminar incluso en la muerte, razón por la cual muchas personas optan por tratar de dejar el azúcar.

Sin embargo, este propósito es difícil de cumplir por dos razones: la falta de fuerza de voluntad de las personas y además la cantidad de productos que contienen este ingrediente. Por tal razón, El Heraldo de México muestra estos consejos con las cuales puedes dejar de comer este endulzante.

Elimina los elementos procesados

Gracias a al nuevo etiquetado de alimentos en México es más fácil identificar qué productos son altos en azúcares, por lo que basta leer el frente de cualquier cosa que se quiera consumir para saber si es riesgosa.

Sin embargo, lo recomendable es no sacar estos alimentos de la dieta de forma intempestiva para evitar que se experimente el síndrome de abstinencia. Lo recomendable es ir quitando una vez cada semana o quincena un producto al que se tenga mucha afición.

Precondiciona tu mente

Una forma de estar en forma y además dejar el azúcar es por medio de la sugestión de la mente y el cuerpo. Cada vez que quieras comer azúcar haz una actividad en lugar de eso. Puede ser que hagas lagartijas, sentadillas, limpies alguna parte de tu casa o leas páginas de un libro hasta que dejes de pensar en este producto.

Si cumples todas las veces pueden pasar dos cosas: que por pereza no hagas nada, pero no comas azúcar o que no lo hagas y de todas maneras estés mejor físicamente.

Haz un alista de compras

Antes de ir a la tienda, mercado o al supermercado es indispensable que tengas una lista en la que pongas exclusivamente lo que vas a necesitar para hacer la comida.

Otro tip es que cuando acudas al súper no uses un carrito o canasta, debido a que al tener menos espacio para guardar las compras, no elegirás nada que no necesites.

Come más

Para calmar las ansias relacionadas con el consumo de azúcar es necesario que se coma entre cuatro o cinco veces al día en horarios bien establecidos, de esta forma no habrá tiempos en los cuales se antojen más este tipo de productos.

En casos donde no se pueda evitar las ganas de consumir algo dulce, se recomienda consumir frutas, semillas o inclusive chocolate con al menos el 85 por ciento de cacao.

Bebe más agua

En ocasiones la gente suele confundir la sed con hambre, así que tomar líquidos es de ayuda para disminuir las ganas de consumir azúcar. Cuando sientas un vacío en el estómago bebe un vaso de este líquido y espera cinco minutos. En la mayoría de los casos tendrás buenos resultados.