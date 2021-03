Horóscopos: VIAJES, INVITACIONES y seguir ADELANTE viene para tu signo ZODIACAL este domingo 28 de febrero 2021

Aries (21 marzo-20 abril)

Excelente jornada para celebrar lo bueno de la vida. Muy seguramente recibirás invitaciones para salir con amistades o cenas que, aunque sean formales, también serán provechosas para hacer amistades nuevas y algo de networking. Es momento de dejar las culpas a un lado y sacar el mayor provecho a tus decisiones de pasado. No temas ni tengas remordimientos, lo malo ha quedado atrás y es tiempo de que aproveches el día a día para disfrutar de lo que te ofrece la vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Surgirán oportunidades de viajar a lugares o con personas que no tenías previsto, muy seguramente algo de trabajo y quizá algo de placer. Ten fe, habrá buenas noticias y experiencias para recordar.

Además de todo, tienes mucha suerte de contar con personas a tu lado que te aman y disfrutan de tu presencia, eso siempre es positivo en todos los ámbitos de tu vida. Sé humilde y regresa el afecto que te brindan. Organiza una cena en tu casa para ti y tu pareja, si es que estás en un compromiso, será una buena forma de agradecerle todo lo que hace por ti.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás entrando en una buena etapa de la vida, el volver a la infancia por un momento es muy necesario, ya que nos enseña que debemos volver a mirar las cosas con una mirada un poco más inocente. La vida nos vuelve duros y a veces enfría nuestros sentimientos, nos llena de miedos e inseguridades.

Si estás en una etapa madura de la vida, disfrutarás de la gente que te rodea, tus hijos y nietos, si es que los tienes, te regalarán una excelente jornada, disfrútalos. Una persona muy elegante y con buena situación económica contratará tus servicios, procura atenderle bien, pueden salir más trabajos para esta persona, lo que será muy bien recompensado.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Estás dejando de lado el reflejarte en tu pareja, es una poderosa forma de ser consecuente con tus actos frente a la persona que amas y además entender su forma de pensar y los sentimientos que tiene hacia las cosas que le suceden o que tú haces.

No dejes de hacer esto, ya que estás perdiendo la capacidad de ponerte en su lugar en los momentos malos y estás solo pensado en ti, no seas egoísta.

Ten muy abiertos los ojos, ya que una persona cercana a ti necesita de tu apoyo y, si te das cuenta, puedes brindarle cercanía y herramientas para que esté mejoe.

Leo (23 julio-22 agosto)

Mi querido Leo, es momento de que comiences a disfrutar realmente de la vida sin temores. Es hora de que la aventura llegue a tu ser, que dejes la monotonía y enfrentes los retos frente a ti. Es momento de que mejores tus ganas de vivir, eso atraerá personas grandiosas a ti.

Tienes que demostrar más tus cualidades en el trabajo, hoy recibirás una propuesta que hace tiempo esperas, pero podrías fallar si no te aplicas ni muestras interés en realizar dicha tarea.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Vigo, los sentimientos por otras personas no son malos, al contrario, así que déjate llevar un poco y disfruta de los cariños, sé menos parco o parca.

Tú siempre te concentras en el trabajo, estudios nuevos, ese tipo de cosas que mejoran tu futuro, pero, también debes poner atención a personas que se acercan a ti para interesarse realmente por quien eres. intenta descubrir de que se trata esto y deja de tener miedo a amar nuevamente, todo puede arreglarse, incluso los tiempos que van a pasar juntos, es cuestión de organizarse.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra comienza a experimentar la vida desde una forma mucho más abierta y dejando de lado miedos antiguos que comenzaban a estancar su proceso. Estás dándole poco crédito a personas que te han ayudado mucho en tu camino, debes comenzar a agradecer a esas personas, no siempre estarán para ti, por lo que comienza a apreciarles.



En el trabajo, es posible que tengas temores de elegir ofertas que mejoren tu estatus laboral y de vida, puede que de inicio lo veas como un riesgo pero después notarás las ventajas. Es excelente momento para hacerlo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Buen momento para compartir con los tuyos, los tenías un poco abandonados por las obligaciones del trabajo o los estudios. Una buena invitación de parte de un amigo cercano podría ser la forma de relajarte conversando con tus cercanos, una noche de copas o una comida no le hace mal a nadie y te darás cuenta hoy con el buen momento que pasarás.

Tienes una oportunidad clave para poder ser mucho más feliz, solo debes comenzar a darte cuenta de los pasos que debes dar en tu vida para conseguir el anhelado sueño que has tenido desde hace mucho tiempo, no dejes de poner atención.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tienes la oportunidad de darle ayuda a un ser querido que está en una necesidad muy grande, no dejes de hacerlo, ya que su bienestar podría estar en tus manos.



Si te dedicas al área de la salud, hoy no será un buen día, podrías pasar por malos momentos a causa de errores o de cosas que no pudiste prever, no dejes que te afecte, no eres el culpable de lo que sucede a todo el mundo, la vida tiene un curso natural que muchas veces no puedes detener.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Comienzas a estar muy ajeno al medio que te rodea, estás tomando poca consciencia de tus actos y además no estás viendo bien lo que la vida te está ofreciendo, comienza a abrir los ojos ante lo que el mundo te muestra, podrías descubrir algo muy importante el día de hoy que te ayudará en todo tu camino.

Las personas necesitan atención y esto es precisamente lo que escucharás durante la jornada de parte de la persona que amas, no dejes de darle los momentos que sabes que se merece.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Comienzas a salir de una etapa de soledad, probablemente porque has conocido a alguien hace muy poco, no dejes de aprovechar este buen momento, si sientes que debe ser algo informal, no temas, muchas veces personas pasan por nuestra vida solo para ayudarnos a salir de la oscuridad en la que nos encontramos, pero no se quedan para siempre a nuestro lado, siempre habla con la verdad sobre ello, si no quieres compromiso, hazle saber tus intenciones.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Un momento doloroso puede estar afectando tu vida y la de los tuyos, es momento de comenzar a pasar sobre ello, necesitas tener más tiempo para sanar las heridas de las personas que quieres, tienes la sabiduría y el coraje para hacerlo.



Piscis está experimentado ciertos cambios en el amor y en su personalidad, podría darse cuenta que la persona con la que está no es lo que necesita, si esto te sucede siempre debes ir con la verdad y no dejar que el otro sufra, si la situación sucede al revés, cosa que es probable, toma un tiempo para recuperarte y estar a solas, no dejes nunca de creer en el amor, si no es ahora, será más adelante.

Frase del día: Escribir es fácil. Lo único que tienes que hacer es cruzar las palabras erróneas.-Mark Twain.

