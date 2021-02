Té de Gordolobo tiene grandes beneficios medicinales; tómalo contra el asma

Los tés e infusiones han sido uno de los remedios caseros más utilizados por cientos de años, por eso son conocidos como remedios de la abuela, y uno de los más populares es el té de gordolobo, una bebida que tiene grandes beneficios medicinales y se ha tomado contra el asma y problemas respiratorios por muchos tiempo.

Las partes que se utilizan para hacer la infusión de este té son el tallo y las flores, las cuales se hierven en agua. En algunas ocasiones también se llega a aplicar de forma tópica como lavados para tratar diversos problemas de la piel.

Beneficios del té gordolobo

El uso medicinal principal de varias especies de gordolobo es para el tratamiento de problemas respiratorios, incluyendo asma y bronquitis, alergias, tos, anginas y garganta irritada, explican en The University of Texas at El Paso, pero la planta también es antiséptica y antiviral.

Esta infusión es conocida por ayudar a mejorar las infecciones de las vías respiratorias altas, disuelve la mucosidad y ayuda a expulsarla. Además, también puede ser un remedio natural para el estreñimiento y la inflamación del intestino, ya que esta planta ayuda a regular el tránsito intestinal.

La acción analgésica de esta planta la convierte en un remedio natural contra los dolores. También es conocida su acción en caso de tener lombrices intestinales, ya que el gordolobo es una solución efectiva para expulsar estos parásitos del organismo.

En estudios de laboratorio, se han encontrado propiedades antibacterianas en las hojas de esta planta. También han determinado que actúa como sedante natural y, por tanto, promueve una buena calidad de sueño en caso de insomnio.

Contraindicaciones del gordolobo

No se recomienda consumirlo durante el embarazo ni la lactancia, además algunos especialistas advierten que es mejor no usarlo en niños menores de 12 años. Además, el consumo de gordolobo puede interaccionar con medicamentos, por lo que si estás bajo tratamiento farmacológico, lo mejor es consultar con el médico antes de tomar esta planta medicinal.

kyog