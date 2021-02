¿Qué alimentos conforman un platillo saludable? Te decimos en qué proporción los debes comer?

Cuando hablamos de hacer una dieta, es un concepto muy amplio, incluso ambiguo. Y aunque sabemos que hay algunos alimentos que son más sanos que otros, también es claro que debemos decidir para qué queremos hacer esa dieta. Tener una vida más saludable debe ser una de las prioridades de todos a la hora de decidir qué vamos a comer. Es ahí donde aparece el plato saludable.

Pero no sólo se trata de comer cosas que no tengan calorías y ya. Se necesita tener una dieta balanceada, que contenga todos los elementos que necesita el cuerpo, como proteínas, vitaminas, minerales y energía, esto sin que se exagere en ninguno de los dos.

Antes teníamos una llamada pirámide alimenticia, en donde daba las proporciones que se tenían que comer de cada clase de alimento, pero hoy tenemos algo más práctico y más certero que se llama plato saludable. Esta técnica se basa en dividir mentalmente el plato de comida en diversas fracciones, para hacernos una idea de la cantidad de alimentos que debemos de consumir y cómo mezclarlos.

¿Qué contiene un plato saludable?

¿Cómo hacer un plato saludable?

Para hacer un plato saludable puedes pensar en los siguientes elementos que lo conformen:

Medio plato para frutas y verduras

Las frutas y las verduras deben ser la base de nuestra dieta y por esa razón son los alimentos que más espacio deben ocupar. No se trata de comer sólo unas espinacas y un plátano, sino de dar un poco de color al plato, combinando frutas y verduras entre sí. También hay que estar conscientes de que no se puede consumir fruta tan tarde, porque el cuerpo ya no será capaz de gastar esa energía.

Cereales integrales

El siguiente cuarto de este plato de comida saludable serán los granos integrales, es decir, alimentos como el arroz, el pan y otros cereales. Son una parte fundamental de la dieta, pero siempre será mejor que sean integrales. Evita el arroz blanco, el trigo no integral y otros cereales no refinados. El trigo integral es una gran opción para completar el plato saludable

Proteínas saludables

El último cuarto del plato deberá destinarse a las proteínas. Pero deben ser proteínas saludables, nada de grasas saturadas, carnes rojas y embutidos. La opción más favorable son los alimentos como el pescado y las aves. También se pueden consumir algunas legumbres como lentejas.

Por último hay dos recomendaciones que debes tener en cuenta. La primera es que no te olvides del agua. Es necesario beber al menos un litro y medio de agua al día, además de evitar bebidas azucaradas y refrescos. El jugo es bueno en la mañana, pero no puedes tomar más de un vaso al día.

La otra es utilizar aceites vegetales como el de oliva. Estos in importar si es para cocinar o lo vas a utilizar como aderezo.

