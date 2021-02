¿Te depilas la ceja? Estas serán las tendencias para el 2021

Siempre escuchamos que las cejas son "el marco de los ojos", pero la forma de llevarlas cambia año con año, y en este 2021 la tendencia para estar a la moda irá de extremo a extremo, pues las veremos desde su tipo más poblado y abundante hasta las casi inexistentes.

Las tendencias en cejas para este año proponen estilos más atrevidos, indefinidos y que salen de los "estándares de belleza" tradicionales. Pero también hay opciones clásicas para las mujeres que no quieran experimentar un cambio radical en el depilado.

Limpias y al natural

Los expertos aseguran que este 2021 se prestará mucha atención a las cejas, y un aspecto natural se logrará con una depilación precisa, sin exagerar la cantidad de vello, ni grosor y simplemente añadiendo un poco de color para dar una sensación de dimensión.

Cejas casi juntas

Las cejas tupidas y abundantes que casi dan un efecto "uniceja" estará tomando fuerza este año. Estas son muy pobladas y al grado de que no necesitas depilar prácticamente nada.

Las cejas tupidas y abundantes que casi dan un efecto "uniceja" tomarán fuerza. Foto: Pinterest

Rectas y muy pobladas

Este tipo de ceja se lleva en línea recta y el estilo es sumamente poblado, muy marcado. Si no tienes naturalmente poblada esta zona, puedes diseñar con un lápiz y posteriormente, rellenar los espacios restantes con sombra.

Decoloradas, casi no se ven

Estas cejas se volvieron la sensación en las pasarelas. Gracias a este look se podrá hacer una combinación perfecto con el tinte de pelo, siempre y cuando estas sean de un color más claro que tu tono natural. Con esta tendencia seguro tu look no pasará desapercibido.

Estas cejas se volvieron la sensación en las pasarelas. Foto: Pinterest

Tipo delgada, está de vuelta

Es un hecho, las cejas delgadas están de vuelta. Con su vibra noventera, veremos como regresan las líneas finas y redondeadas, como las de Lila Grace Moss (hija de Kate Moss) y Bella Hadid, quien es una de las principales exponentes.

