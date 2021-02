Lady Di impuso moda con dos looks de cabello corto que serán tendencia este 2021

Si algo caracterizó a la princesa Diana Spencer (Lady Di) fue su cabello corto, siempre muy a la moda y mostrando looks que eran muy favorecedores para su tipo de rostro y facciones. Y como en la moda todo vuelve, muchos de sus estilos este 2021 serán tendencias y tu también puedes llevarlos.

Los cortes de cabello largo, peinados recogidos y las melenas de princesa no iban con Lady Di, y lo demostró desde su llegada a la Familia Real, al desafiar a la corona con sus atuendos y peinados que la convirtieron en un ícono de la moda y una de las figuras favoritas de los años 80.

Lady Di impuso moda con tres looks de cabello corto

El primer corte de pelo con el que impuso moda fue un chop bob capeado y alborotado. En los años 80, la entonces esposa del heredero de la corona británica no modificó su peinado, a la altura de la mandíbula, que llevaba con flequillo y con capas para conseguir una melena con movimiento.

Para los años 90 se atrevió con el pixie, dejó atrás su imagen aniñada y sacó su espíritu de independencia a través de su imagen. Un cambio de look mucho más moderno que marcó la década de los 90 y a una generación. Cuando en las peluquerías del mundo comenzó a pedirse “el corte de pelo de Lady Di”.

Para los años 90 se atrevió con el pixie que impuso moda. Foto: Especial

En el documental de 2017 "Diana In Her Own Words", al preguntarle “¿Cuáles han sido los momentos clave de tu vida en los que has pasado de víctima a vencedora?", responde: “Supongo que el verano pasado cuando Sam me cortó el pelo de otra manera, liberó algo muy diferente”.

Con esta respuesta demostró la importancia de llevar un look que la hiciera sentirse segura, y con el cual se sintió liberada.