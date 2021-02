¿Embarazadas deben aplicarse la vacuna Covid-19? 5 datos que aclararán tus dudas

Con el mundo inmerso en la pandemia por Covid-19 y con las primeras vacunas llegando por millones a algunos países del mundo, muchos se preguntan si es recomendable para las mujeres embarazadas aplicársela.

Si bien los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que solo disponen de “datos limitados sobre la seguridad de las vacunas Covid-19, incluidas las vacunas de ARNm, administradas durante el embarazo", hasta ahora no han encontrado problemas de seguridad en los experimentos realizado con ratas que recibieron la vacuna de Moderna, antes o durante el embarazo.

Es de destacar que hasta ahora las embarazadas no han sido uno de los grupos predominantes de los ensayos de las vacunas anti Covid-19, ni para Moderna o Pfizer, pero las evidencias científicas que han aparecido hasta ahora llaman a la calma.

Eso sí, los CDC sugieren que las embarazadas o lactantes que pertenecen a grupos de riesgo reciban la vacuna, ya que se destaca que el riesgo de desarrollar un Covid-19 grave es mayor en su circunstancia.

5 claves sobre las vacunas

A continuación te compartimos cinco datos sobre las vacunas que las embarazadas deberán tomar en consideración.

1.No hay riesgo de infertilidad

Hasta ahora e muy poco probable que la aplicación de la vacuna represente un riesgo de infertilidad para las embarazadas: “No hay evidencia que sugiera que los problemas de fertilidad sean un efecto secundario de ninguna vacuna", han señalado los CDC.

"Si estás considerando quedarte embarazada pronto, aceptar la vacuna Covid-19 tan pronto como esté disponible para ti, es una excelente manera de asegurarte de que tú y tu embarazo están protegidos", destaca la Escuela de Medicina de Harvard.

2.Las vacunas no pueden contagiar de Covid-19

Muchas dudas giran en torno a la vacunación y una de esas cuestiones radica en que si las vacunas tienen su propio virus vivo, pero este no es el caso. De acuerdo con los informes, las vacunas de ARN mensajero (ARNm) instan a las células a producir una respuesta inmunológica, pero no tienen el virus vivo y, por ende, por lo tanto no pueden contagiar la enfermedad.

3.Vacunas de ARNm no son un riesgo para las lactantes

En la misma sintonía que los CDC, los expertos sugieren a las personas que están amamantando y que forman parte de un grupo de riesgo, a que se vacunen, ya que hasta ahora las vacunas de ARNm no suponen riesgos para la lactante, la producción o excreción de leche.

4.No ha habido problemas de seguridad en los ensayos

Los CDC han informado que los ensayos en ratas vacunadas antes y durante el embarazo, hasta el momento no han presentado problemas de seguridad con la vacuna de Moderna. Mientras tanto Pfizer continúa con sus ensayos.

5. El riesgo de contraer la enfermedad es mayor

El riesgo de contraer Covid-19 y enfermar de gravedad en las mujeres embarazadas es mayor, por lo que se sugiere se vacunen ya que las podrá prevenir de contraer la enfermedad en un 94.5% en el caso de la Covid-19 Vaccine Moderna y un 95% Comirnaty, de Moderna y Pfizer y BioNTech, respectivamente.

Los CDC aconsejan que las embarazadas o lactantes tienen un alto riesgo de exposición, por ello deberían vacunarse entre los primeros grupos: “Las personas que están embarazadas y forman parte de un grupo al que se recomienda recibir la vacuna Covid-19 pueden optar por vacunarse. Si tienen preguntas sobre cómo vacunarse, una conversación con su especialista podría ayudarlos a tomar una decisión informada", han informado.