Conoce las colecciones de zapatos más impresionantes del mundo

No cabe duda que un buen outifit debe ir acompañado de un par de zapatos que lo avalé; sin lugar a dudas, los zapatos se han convertido en una parte importante en el armario ya no sólo de las mujeres, si no también de hombres que sienten una gran pasión hacia este infalible accesorio.

Imelda Marcos

La exprimera dama de Filipinas, no sólo es conocida por las dos décadas en las que estuvo al mando del país asiático junto a su esposo, el ya fallecido Ferdinand Marcos (años que son calificados como catastróficos para el país asiático), sino también por su pasión exorbitante por los lujos y la moda.

Y es que Imelda es conocida a nivel mundial por su asombrosa colección de zapatos, la cuál está compuesta por alrededor de tres mil pares y ha sido catalogada como una de las más grandes del mundo.

Sonja Bata

Después de que la empresaría se involucrara en la empresa zapatera de su esposo, el empresario Thomas Bata, la filántropa comenzó a viajar por el mundo buscando la forma de expandir la empresa familiar, al mismo tiempo que comenzó a coleccionar zapatos de diferentes partes del mundo.

La colección de Sonja Bata incluso llegó a ser más grande que la de la exprimera dama de Filipinas, Imelda Marcos. El amor que Sonja tuvo hacia este accesorio, lo materializó con la fundación del Bata Shoe Museum, que se encuentra en la ciudad de Toronto en Canadá.

Kanye West

No cabe duda que, además de la música, otra de las grandes pasiones del rapero Kanye West son los zapatos, pues hay que recordar que el cantante tiene su propia línea de calzado deportivo, Yeezy, que ha sido bastante cotizada en el mercado.

Sin embargo, el gusto de Kanye West por los tenis ha llegado hasta su clóset, en donde tiene alrededor de 500 pares de tenis, los cuáles se le vio sacando de la casa que tenía en común con la socialité Kim Kardashian, poco después de que comenzarán los rumores de su separación, por la supuesta infidelidad del cantante.

Paris Hilton

Lujos y más lujos, así es la vida de la socialité y empresaria Paris Hilton, quien es una fiel amante de la moda, a tal grado, que tiene su propia firma de ropa.

Por si no fuera poco, además de sus propios diseños, Paris Hilton tiene un clóset lleno de prendas de las marcas más prestigiadas y reconocidas del mundo, sin embargo, lo que más llama la atención es su colección de zapatos, que se estima tiene un valor de 18 millones de pesos, con firmas como Jimmy Choo y Christian Loubutin, entre otras.

J Balvin

Además de su música, el cantante colombiano J Balvin, ha impresionado a sus fans con su gran colección de sneakers la cual, en repetidas ocasiones, ha mostrado en redes sociales, así como en entrevistas a diversos medios internacionales.

A finales del año pasado, en colaboración con Jordan, J Balvin lanzó su propia colección de tenis, Air Jordan 1, la cuál causó furor entre los fanáticos del colombiano.

Por: Daniela Zambrano

dhfm