Zapatos que debe tener cualquier hombres para salir de cualquier apuro

La moda masculina se caracteriza por ser muy dinámica y sencilla de aplicar; sin embargo, los caballeros deben tomar en consideración la necesidad de estar listos ante cualquier eventualidad.

Si bien un par de tenis pueden ser cómodos para salir a la calle, estos nunca sacarán de un aprieto a su dueño cuando tenga que ir a una cena de negocios.

Contrario a lo que ocurre con el mercado destinado al sexo femenino, los hombres no suelen prestar la atención necesaria al calzado que deben tener en el armario. Por tal razón, aquí están los siete tipos de calzados que debes tener sí o sí en tu colección.

Zapatos Oxford

Estas son las piezas indispensables en cualquier guardarropa. Pese a que tengas una vida más casual, un par de este tipo siempre te salvará cuando tengas que hacer una entrevista de trabajo o acudas a un velorio.

Se caracterizan por ser zapatos con agujetas, lisos y de suela ligera. Son ideales para portar en un ambiente sumamente formal y con un traje completo, incluyendo la corbata.

Zapatos bostonianos

Este tipo de calzado es versátil, debido a que tienen una suela delgada. Las identificarás mejor porque suelen tener pequeños agujeros que los alejan de la formalidad extrema y los acercan a lo casual.

Debido a sus diseños elegantes, estos objetos pueden usarse con trajes en un ambiente casual y sin corbata e incluso en combinaciones en las que se use un pantalón de vestir, un blazer y una camisa.

Zapatos mono strap

Estos zapatos suelen tener una o dos hebillas en el costado. Pese a que se puede usar con trajes, es importante que no se elijan en ambientes muy formales. Lo más recomendable es no acompañarlos con corbata, pero debido a su sencillez se puede optar por combinarlos con pantalones de mezclilla.

Mocasines

Los looks semiformales no serían nada de no ser por los mocasines, ya que portarlos da como resultado un aspecto despreocupado y lejos de lo formal. Su mejor aparición es en atuendos con pantalones de mezclilla o vestir, pero acompañados de blazers y pañuelos.

Zapatos Derby

Este tipo de zapatos suelen tener suela de goma y están construidos con tela o gamuza. Se ven bien con jeans o pantalón de vestir. Además de cómodos, son perfectos para looks casuales.

GDM