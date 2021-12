3 cortes de pelo que debes evitar para no verte mayor

El cuidado del cabello es vital por estos días. La razón radica en que además de lucir una cabellera firme, con un color potente y puntas delicadas, las personas cada vez le dedican más tiempo a sus cortes de pelo. Esto se debe que los cánones de belleza y también la cruel moda hacen creer a los individuos que un peinado determinará su edad. En este sentido, te enseñaremos 3 looks que tenés que evitar para no aparentar vivir en la vejez.

Entendemos que los cortes de pelo resultan ser algo crucial para las damas en el afán de no aparentar tener más años. Es por eso que gran parte de las mujeres cuidan el aspecto de su cabello y no se toman a la ligera ir a una peluquería para contar con peinados a la moda, luciendo una juventud renovada. Esto se debe a que en la actualidad los signos de la vejez se reflejan en el rostro, a través de manchas y arrugas, pero también mediante los diferentes looks.

En este sentido, te contaremos sobre 3 cortes de pelo que te harán ver más longeva, demostrando que el tiempo ha pasado para tu rostro y organismo gracias a unos resultados pocos esperados. En consecuencia, dependiendo del corte del cabello será la apariencia de este aliado envejecedor, por lo tanto es esencial tener en cuenta estos peinados para no practicarlos.

Cortes de pelo largos y rectos harán que el cabello presente unos rasgos duros, haciendo lucir a la mujer mucho más grande de lo que es, independientemente si el corte está realizado a la altura del pecho o por debajo de él. Por otro lado, un cabello con fleco delgado hará que la dama parezca un ejemplar de la vejez, demostrando más años de los que exhibe en su identificación personal. Por último, un pelo corto sin fleco también será contraproducente.

Foto: Pixabay

Sin embargo, para evitar estar en la vejez gracias a los cortes de pelo, especialistas aconsejan demostrar ciertos cambios en el cabello: una cabellera con más ondas, ya que suavizan las facciones del rostro; un corte asimétrico jugando con la textura y el movimiento del pelo; y un look recto a la altura de los hombros, quitándole a la mujer unos cuantos años de encima.