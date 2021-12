Año Nuevo 2022: Colores para darle la bienvenida según tu signo del Zodiaco

El Año Nuevo representa la oportunidad perfecta para empezar de cero, pues marca el final de un ciclo y el inicio de otro, uno en el que millones de personas se quieren "desprender" de las malas experiencias y así arrancar con todo el 2022.

Aunque muchos suelen realizar tradiciones y viejos rituales para conseguir que el próximo año esté lleno de éxitos, logros y de buena suerte, una de las mejores alternativas para conseguir estos y otros propósitos es darle la bienvenida al 2022 con colores que se pueden portar en prendas y accesorios.

Sin embargo, para ello hay que tener en cuenta que hay colores genéricos que ya por sí mismos son perfectos para atraer el amor, la suerte, el dinero y la fortuna; los cuales son famosos principalmente por usarse en la ropa interior, pero pocos saben que las tonalidades también pueden variar en significado según el signo del Zodiaco al que pertenezca una persona.

(Foto: @deumatchnolook)

Es por ello que la astrología occidental recomienda vestirse y portar accesorios de tonos específicos basándose en cada uno de los signos del Zodiaco y de esta forma ayudar a que la buena suerte esté presente a lo largo del año, ya que el saber elegir qué usar influye para que la energía fluya de mejor manera.

Aprende a escoger con qué colores debes de darle la bienvenida al 2022 según tu signo del Zodiaco.

Aries

El color que no debe faltar en tu look para este 31 de diciembre es el blanco, pues si lo que buscas es dejar el pasado en el pasado y comenzar el 2022 sin preocupaciones ni recuerdos de malas experiencias, una prenda o un accesorio, incluso un look monocromático ayudarán a que tu energía sea positiva todo el año.

Recuerda que el blanco se ha relacionado desde siempre con una imagen llena de paz y tranquilidad, además de que es el color de la purificación.

(Foto: @belissimastorepa)

Tauro

Llegó el momento de atraer la atención de todos, tal y como le gusta a todas las personas bajo el signo de Tauro, es por ello que optar por prendas de diferentes tonalidades de negro elevará tu apariencia, haciendo que luzcas mejor que nunca, lleno de elegancia y con todo el poder al alcance de tus manos.

Géminis

Así como París es la ciudad del amor, el 2022 será el año del amor para todos los Géminis, ya sea porque su relación vaya mejor que nunca e incluso se formalice, o bien, en el caso las personas que están solteras, porque en los próximos meses se abrirá una nueva puerta con una oferta única y perfecta. Es por ello que para recibir el Año Nuevo, el color perfecto es el rojo.

Sin embargo, debes tener en cuenta que por dichas razones serás la envidia de muchos, por lo que el rojo también resulta ideal para protegerte.

Cáncer

Probablemente el 2021 no fue el mejor año si de cuestiones económicas se trata; sin embargo, en el 2022 llegará la abundancia y prosperidad, y con ellas una recompensa económica. Para hacer que esto se cumpla en tu look no puede faltar el color dorado, al igual que para el resto de signos, puede llevarse en la ropa o en los accesorios, ya que lo más importante es no dejarlo fuera.

(Foto: @koreil.co)

Leo

Para los Leo el color es el plateado, pues combina a la perfección con la energía llena de cambios que se espera para las personas de este signo. Además, al lucir este color se abrirán las puertas a que el resto te vea como una persona llena de sabiduría y en la que pueden confiar.

Virgo

Mientras que para Virgo no puede faltar el púrpura, ya que te ayudará a atraer todos los deseos que esperas para el 2022. Además, tu imagen será envidiable, ya que este color siempre ha sido reconocido en un círculo social específico: la realeza. Por otro lado, levantará tu autoestima y te servirá para acercarte a tu lado más espiritual.

Libra

La buena suerte está de tu lado, Libra, y la puedes atraer aún más al utilizar el verde al darle la bienvenida al Año Nuevo. Asimismo, con este color lograrás que el resto te conciba como una persona a la que le tengan mucha confianza y afinidad inmediata.

Escorpio

En cuanto a los Escorpio la pieza clave para atraer la prosperidad es el color rosa, mismo que ayudará a "relajar" tu fiel energía y carácter de siempre mantenerte a la defensiva como una forma de autocuidado. Asimismo, te ayudará a dar una imagen llena de fortaleza y esperanza.

(Foto: @boygirlstorees)

Sagitario

El éxito está asegurado para el signo de Sagitario; sin embargo, para terminar de manifestarlo y que se cumpla al cien por ciento a lo largo del 2022 es necesario vestir o portar el color café, perfecto para mantenerte en las últimas tendencias de la moda.

Capricornio

Para este signo el amarillo no se puede dejar atrás, ya que ayudará a que la energía en Capricornio no se apague y, por el contrario, esté más radiante que nunca y llena de cosas positivas.

Acuario

Cierra la puerta a las malas vibras y energías con el naranja. En ese caso en particular, el color ayudará a que el 2022 se llene de éxitos.

Piscis

Sigue siendo el mejor amigo de todos gracias a tus características tan marcadas y luce en Año Nuevo un look espectacular en color azul.

