Mhoni Vidente horóscopos fin de semana del 3 al 5 de diciembre salud, dinero y amor

Mhoni Vidente te da las mejores predicciones para este fin de semana que va del 3 al 5 de diciembre, recuerda que debes tomar en cuenta que este 4 de diciembre ocurre el eclipse de Sol, que sin duda, tendrá gran fuerza sobre los signos del zodiaco; no te pierdas lo que depara el destino para ti en materia de salud, dinero y amor.

Aries

Trabaja para ti mismo este fin de semana, recuerda que ganar autonomía en un negocio propio te va a ayudar a estar mejor en tu economía.

Viernes de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos, trata de no platicarlos a nadie para que no te veas defraudado después. Te llega un golpe de suerte el día sábado con los números 5 y 31. Trata de usar más el color azul fuerte, te va a atraer abundancia.

Un amor del signo de Capricornio o Géminis volverá más fuerte a tu vida, ya trata de estar en paz en cuestiones amorosas y concentrarte en una sola pareja.

Te regalan un perfume o reloj. Te piden dinero prestado. Te vas el domingo con tu pareja a pasear, recuerda que los mejores momentos son en compañía de tu familia.

No dejes que la flojera te gane, y emprende ese proyecto que tienes en planes.

Tauro

Tienes muchas posibilidades de sentir el éxito y atravesar por una buena racha en lo económico, pero no debes de dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos.

Viernes de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenías en planes de tu trabajo, recuerda que debes de ser más ordenado en tu tiempo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo.

Cuídate de problemas de riñón o intestino, sigue una dieta más saludable. Pagas una deuda de tu tarjeta. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te vas a divertir.

Te compras ropa y cambias de look. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 8 y 71.

Mira hacia adentro de ti mismo, ya es tiempo de analizar que es lo mejor para tu futuro y no dejar de perseguirlo. Tu signo siempre busca el bienestar en todos los sentidos y es el momento ideal de lograrlo.

Viernes de tener un junta en tu trabajo para cambios de puesto y de reacomodo de personal. Te pagan el aguinaldo en estos días.

Ten cuidado con problemas con tu ex pareja, trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar, es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa y conocer a más personas. Arreglas tu casa con los adornos navideños.

Trata de no platicar tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 14 y 50. Usa más el color amarillo o dorado para atraer la abundancia.

Cáncer

Estás en el momento ideal de que la suerte te sonría en todos los sentidos, así que trata de aprovechar este momento que estás atravesando y lograr todos los objetivos que tienes en planes, verás con que esfuerzo te saldrán de la mejor manera.

Recuerda que si tienes algún tropiezo en tu vida es para aprendas a superarlo y no dejarte vencer tan fácil.

Te invitan a salir de viaje en estos días con tu pareja. Te regalan una mascota que te va a dar mucha felicidad. Recibes el aguinaldo, trata de invertirlo en tu persona. Te invitan a una posada o te toca realizarla, te vas a divertir mucho.

Cuídate de problemas de infección respiratoria y trata de ir con tu médico. Eres el más cariñoso del zodiaco y eso te hace siempre tener una pareja a tu lado. Tendrás un golpe de suerte con los números 4 y 38.

Leo

Recuerda que el universo es abundante y tú estás en el momento de conectarte con esa abundancia, solo trata de mentalizarte y lograr lo que tanto deseas.

Recuerda que la soberbia no te va a llevar a ningún lado, así que trata de ser más humilde y verás cómo se te abren mas caminos del éxito. Viernes de estar con mucha presión de trabajo, cálmate y tendrás tu recompensa.

Te invitan a una fiesta este sábado. Trata de arreglar situaciones familiares y no guardar rencores, recuerda que estamos en la época navideña y eso nos hace sentir más amorosos. Cuídate de problemas de tus dientes.

No busques lo que no vas a encontrar en el amor y sé más realista. Sal a conocer a personas y pronto encontrarás a tu pareja ideal. Te viene un golpe de suerte con los números 29 y 70. Usa más los colores dorado y plateado.

Virgo

Estás en la etapa de ser fiel a ti mismo y creer en tus convicciones para alcanzar toda tu grandeza en todo lo que te propongas. A veces tu signo cae en depresiones que lo hace desanimarse, pero ya estás en una nueva etapa de tu vida en la que te va a llegar lo que tanto deseas.

Solo trata de no cambiar de objetivo. Viernes de hacer pagos de tarjeta o de tu coche, recuerda que necesitas administrarte más en tus ingresos.

Ya no busques a ese amor del pasado, si no te valoró es mejor dejarlo atrás. Te invitan a una posada, ve que te vas a divertir mucho y vas a encontrar a un amor nuevo que te va a gustar mucho, solo tienes que estar atento a tu alrededor.

Te viene un golpe de suerte con los números 6 y 28. Recuerda que lo más importante es la familia, trata de no alejarte y convivir más con ella.

Libra

Analizarás este fin de semana cambiar tu actitud, ten en cuenta que debes aprender de todas tus experiencias y evita cometer los mismos errores en tu futuro.

Tu signo cae constantemente en conflictos por ser muy confiado, pero tú mismo debes poner un límite y buscar el éxito y la felicidad que te mereces. Este fin de semana saldrás de viaje para visitar a unos familiares.

Arreglas tu carro para venderlo. Un amor del pasado te sorprenderá, pronto te buscará para regresar. Te proponen cambiarte de casa o irte a vivir con alguien, ya que para ti son momentos de estar en pareja. Arreglas tu casa con los adornos navideños.

Durante este fin de semana estarás ocupado sacando trabajo atrasado, intenta ponerte al día y no dejes que se te junten los pendientes. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 22.

Escorpión

Reflexionarás este fin de semana sobre tus logros en la vida y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver qué es lo que te conviene para tu futuro.

A tu signo le da mucho por ser dramático e impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría al definir qué vas a hacer. Es el momento de que busques unión y dejes atrás las divisiones, recuerda que la vida es más fácil en pareja.

El viernes saldrás de viaje por cuestiones de trabajo. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado; debes aprender a no guardar rencor y mejor cierra ese capítulo en tu vida. Decides arreglar tu casa con motivos navideños.

Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Acuario o Géminis. Tus números de la suerte son 04 y 81, y usa el color rojo para atraer la suerte.

Sagitario

Llegó el momento en tu vida de elegir un camino y seguirlo, ponte metas a futuro. Cuando cumples años tu energía se multiplica, por eso la suerte está de tu lado, así que analiza qué necesitas para estar mejor y realiza cambios para prosperar.

Te invitan a salir de viaje con tus amigos para final de mes. Realizas pagos atrasados de tu tarjeta.

Cuida más tu salud. Te festejas este sábado con tus amigos, pero evita juntar a dos amores. Eres el más carismático del zodiaco, por eso te recomiendo que pongas un negocio, eso te permitirá estar mejor en todos los sentidos.

Ten precaución en las calles y con las caídas. Arreglas tu casa. Un amor del signo de Aries o Cáncer se acercará a ti y hablará de formalidad. Evita problemas en tu trabajo con tu jefe. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 88.

Capricornio

Deja de obsesionarte con el pasado, piensa que ya todo quedó atrás y mejor aprende de lo vivido. Este viernes enfrentarás presiones en tu trabajo y escuela, así que pon más atención a todo lo que te indican y no te muestres a la defensiva en cualquier situación laboral.

Controla tus gastos, necesitas mejorar tu administración y empieza a ahorrar para tu futuro.

Tus amigos te invitan a un viaje a finales de mes en el que te sentirás de lo mejor. Seguirás en armonía con tu pareja, sólo evita ser controlador y recuerda que el amor se disfruta.

Tu mejor compatibilidad para la vida en pareja es Aries, Géminis o Libra. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 21 y 30 y tu color de la suerte es el amarillo. Ten cuidado con problemas de salud en la piel, ve con tu médico. Compras regalos de Navidad.

Acuario

Atraviesas por una etapa de conocer a personas nuevas para entablar una relación sentimental, así que no te cierres y déjate querer, que es el momento de tener una pareja estable.

Durante tres días tendrás muy buena suerte, a tu signo le gusta prevenir su futuro económico y este fin de semana podrás empezar un negocio familiar.

El viernes será de mucho trabajo y acudirás a juntas de última hora, así que trata de no pelear con tus compañeros.

Recuerdas a alguien del pasado, intenta quedar en paz para que no te sientas con remordimientos. Evita las relaciones en tu ámbito laboral porque después acabas mal, mejor busca el amor en otro lado.

Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 23 y usa prendas de color naranja para estimular la suerte. Te buscan unos familiares para invitarte a salir de viaje.

Piscis

El amor tocará a tu puerta este fin de semana, tu signo siempre necesita estar en pareja para motivarse a salir adelante y te encuentras en tu época de establecer una relación formal; en diciembre tu signo atrae el amor intensamente.

Tu signo es de agua y eso te vuelve sentimental y estimula tus cualidades artísticas, así que en esta época decembrina toma un curso de diseño o relaciones públicas, eso te ayudará a tener un mejor futuro. Realizas compras para tu casa.

Arreglas tu coche para venderlo. Te invitan a un evento deportivo que te gustará mucho. Recibes a un familiar de fuera del país para una posada familiar.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 18. Te busca una ex pareja para volver, pero trata de no hacerlo. Usa ropa azul y blanca este fin de semana para traer alegría a tu vida.

