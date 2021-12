Ordena tu vida: “OrganizARTE”, la primera empresa certificada en la organización de espacios

Claudia Torre fundadora de “OrganizARTE”, la primera empresa certificada en la organización de espacios a nivel Latinoamérica y de la Academia Claudia Torre, platicó sobre este método que se ha convertido en una tendencia.

¿Cómo decides dedicarte a este negocio?

En 2011, un amigo me dijo que lo ayudara a empacar. No tenía cajas y en menos de seis horas logramos terminar. Él acabó sorprendido y me dijo que me debía dedicar a esto. Empecé a buscar en internet palabras clave de orden, organización y depuración, pero no me salía nada, busqué en inglés y me salieron muchas páginas y ví que en Canadá, Estados Unidos y Europa ya había una profesión de organizador profesional.

¿En qué consiste la metodología del O.R.D.E.N?

Es un acrónimo, son cinco pasos para que las personas puedan darse cuenta de lo que necesitan. El primer paso es Ordenar; se selecciona un espacio de la casa, se saca todo y se categoriza por familias. El segundo es la R de Reducir; es cuando decides qué se va y qué se queda. El tercer paso es Dar un hogar y trabajar con lo que se tiene. El cuarto paso es Encontrar el contenedor ideal, etiquetarlo y ponerle su nombre. El quinto paso es la N de No recaer.

¿Qué impacto tiene el orden en la vida de las personas?

Vivir en un lugar con orden ayuda a que haya mayor flujo de energía, claridad y paz mental. Al encontrar lo que buscas de manera sencilla le das un buen ejemplo a tus hijos, además de que no se invierte tiempo limpiando. Este año estoy por sacar mi libro y seguiré dando talleres para que más personas conozcan y apliquen este método que es saludable en todos los sentidos.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

PAL