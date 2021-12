Conoce a Lucy Sisniega, una experta en decorar árboles de Navidad | FOTOS

Mañana será un día muy especial para las familias mexicanas. Una de nuestras tradiciones más bonitas es decorar el árbol de Navidad. Con este pretexto, nos reunimos con Lucy Sisniega, experta en este arte.

¿Cuándo empiezas a decorar árboles?

Hace cinco años, cuando regresé a vivir a México. En realidad siempre lo he hecho, y me gusta muchísimo, pero antes se lo hacía a mis amigas y a la gente cercana, obviamente sin cobrar, y una vez que regresé al país, encontré un nicho de oportunidad para hacerlo como trabajo.

Entonces, ¿qué te hace emprender?

En el norte del país es muy común contratar gente que te decore el árbol de Navidad, no es algo extraño. Sin embargo, cuando llegué a vivir a Puebla, no era algo común, la gente no estaba acostumbrada a contratar a alguien. Entonces cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que había una área de oportunidad, comencé en casas y ahora lo hago también en el lado comercial.

¿Te acuerdas del primer árbol que decoraste?

Se lo puse a una amiga aquí en Puebla que se dedica a las redes sociales, en realidad se lo puse por gusto y en el momento que lo subió a sus cuentas fue donde comencé a recibir muchos mensajes sobre si tenía tiempo para hacer su árbol, y así fue como realmente empecé. Me di a conocer por ella y por el contenido que tiene en su página, después se fue de boca en boca.

¿Cuál crees que es la tendencia este año?

Van cambiando de acuerdo a las redes sociales, es algo que me he dado cuenta muchísimo. Antes, la gente ponía el árbol de Navidad con los colores que quería, y lo tenían muy claro. Ahora, a partir de las bloggers y todas esas páginas, como que ahí es donde se va marcando, te lo digo porque las personas que me hablan me dicen que quieren un árbol como el de cierta persona, antes era diferente. A nosotros nos ayuda que la gente tenga claro qué quiere. Sin embargo, todos los años van cambiando de acuerdo a lo que van subiendo en las redes.

¿Qué disfrutas más, los árboles corporativos o los hogareños?

Los que pongo en las casas los disfruto muchísimo porque el servicio es darles una experiencia, a fin de cuentas hay una familia que está esperando el árbol de Navidad. Me siento comprometida con todos los que hago porque me dan mucha ilusión.

¿Cómo se pone un árbol bonito, pero fácil?

Para mí, los elementos grandes ayudan muchísimo, porque es más fácil llenar el árbol de esa forma, entonces podría ser una forma sencilla, sin tener que manejar por ejemplo listones, que puede ser lo más complicado para gente que no tiene tanta experiencia. Otra cosa que recomiendo es que compren elementos que tengan los colores básicos de Navidad, rojos, verdes, blancos, dorados. De esa forma puedes ir haciendo cosas todos los años y puedes ir poniendo tu árbol más bonito sin la necesidad de tener que invertir cada año en algo totalmente diferente.

¿Cuál ha sido el reto más grande para emprender tu negocio de decoración?

Creo que darme a conocer. Viví fuera 15 años y regresé a México de cero sin conocer a nadie, y el dar a conocer tu trabajo es un reto, así como hacer las cosas bien para que sea algo que la gente siga pidiendo, queriendo y vuelva.

Como emprendedora, ¿cómo equilibras la parte personal y la parte laboral?

Lo veo como un ejemplo que le puedo dar a mis hijos, el poder trabajar en algo que me gusta. La decoración de árboles es absorbente porque es un mes al año, entonces es algo en lo que hay que meterse de lleno, mi familia sabe que es un mes que estoy trabajando al cien, pero no quito mi responsabilidad como mamá y trato de estar con ellos el tiempo que me queda libre, y tanto ellos como yo sabemos que es un trabajo difícil solamente un mes.

Para ti, ¿cuál es el significado de Navidad?

Ilusión. Lo veo en las casas, el hecho montar un árbol de Navidad es trabajar en darles una experiencia bonita, para mí también es unión. Mucha gente lo hace porque les toca la navidad en su casa porque es una época en la que se reúnen las familias.

"Mucha gente decora de acuerdo a los tonos o estilos que tienen en sus casas, puedo ir desde lo más tradicional a lo más moderno”.

SOBRE LUCY:

Lucy realiza árboles de Navidad y te ayuda a elegir tu estilo.

Lucy se dio a conocer de boca en boca, entre amigas, y por medio de su cuenta de Instagram: @lucachristmasdecor, de una forma orgánica

La multifacética emprendedora también tiene una boutique de moda en Puebla, llamada Drap Concept Store.

Ha decorado árboles en Querétaro, Guadalajara, CDMX, Puebla, Veracruz.

Se siente especialmente orgullosa del árbol que decora en su casa.

CONSEJOS PARA TU ÁRBOL:

DETALLES

En tonos bicolor y con distintas texturas puedes crear un árbol muy diverso.

LUMINOSO

Dale luz a tu pieza navideña con brillantinas, lentejuelas, brillos y esferas doradas.

BLANCO Y NEGRO

Lucy Sisniega decoró este árbol en tonos serios y masculinos.

ARTÍSTICO

Para darle movimiento, encuentra bastones o texturas que salgan de la geometría cotidiana.

LAZOS

Los listones lisos funcionan para crear un mix & match. Y no dejar espacios vacíos.

ESFERAS

La creatividad es importantísima. Busca ideas distintas que queden con tu casa o estilo.

POR BEGOÑA COSIO

FOTOS: JDS AGENCIA

PAL