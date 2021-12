Conoce la planta medicinal que te ayudará a mejorar la memoria

El jardín que cuente con el romero entre sus filas tendrá un aliado para mejorar la salud cognitiva y también para condimentar los platos ya que su fragancia potenciará la oferta gastronómica. Esta hierba, según especialistas, ayudará a mejorar la memoria gracias a sus componentes, por lo tanto se recomienda incorporar la mencionada hierba a la dieta sana.

Su nombre científico es Salvia rosmarinus y puede alcanzar una altura de hasta 80 centímetros. Sus condiciones le permiten crecer tanto en jardín como en matorrales, por lo tanto se la considera como una hierba muy noble. Del romero se utilizan sos finas hojas y sus aromáticas flores, tanto en la gastronomía como en el plano medicinal, siendo una de las fuentes principales para mejorar la memoria.

Entre sus propiedades se pueden destacar los ácidos fenólicos que tienen efectos antioxidantes; falvonoides con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes; taninos; alcaloides y ácido ursólico y derivados triterpénicos. Es por ello que desde la antigüedad, el romero ha sido utilizado para tratar funciones cerebrales, fortaleciendo la memoria y las propiedades cognitivas del ser humano.

En este sentido, un estudio publicado en la revista científica Journal of Medicinal Food reveló que el consumo del romero y la inhalación de su aroma tienen efectos positivos en la memoria. A esta conclusión se llegó luego de que se estudiaran a 80 adultos mayores que estuvieron expuestos a las propiedades de esta hierba, tanto en su olor como en la ingesta a través de polvos secos. El resultado demostró que los longevos mostraron mejores en la velocidad de la memoria en ejercicios de procesamiento visual y cálculos matemáticos básicos.

Foto: Pixabay

Si bien el hallazgo es prometedor, expertos sugieren seguir investigando el vínculo entre esta hierba de jardín y la memoria. Aunque también se reveló otro estudio, en esta caso realizado por The Annual Conference of the British Psychological Society, en donde se trabajó con un grupo de 40 niños en edad escolar y se les practicaron pruebas con imágenes y números para conocer el estado de su memoria. Los resultados también fueron positivos gracias a la ingesta del romero.