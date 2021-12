Horóscopos de Mhoni Vidente 17 de diciembre predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los signos del zodiaco para este viernes 17 de diciembre; consulta lo que te deparan los astros para esta jornada, pues gracias a sus cartas del tarot te dice lo más acertado en materia de salud, dinero y amor.

ARIES

La suerte de parte de tu pareja en este día. No temas por lo que pueda venir ni por lo que ha pasado, pues esos trances no van a hacer mella en la solidez de lo que tu pareja y tú han cultivado. Este es un momento en el que se va a poner de manifiesto la resistencia del vínculo que han logrado construir.

Este es un día propicio para firmar contratos o realizar sociedades, pues los astros están a favor de todo aquello que signifique fuerzas y voluntades que se sumen. Debes con cuidado, sin embargo, pues entre todas las ofertas que se te hacen deben distinguir a aquellas que son de verdad benéficas para tu carrera.

Es un buen ejercicio, para tu mente y para tu cuerpo, que medites, y que lo hagas bajo una buena guía. Necesitas cavar dentro de ti mismo para hallar esa paz que sientes perdida, pero que desde siempre ha sido parte de tu corazón. Todo cuanto necesitas ha estado desde siempre dentro de ti.

TAURO

Tienes que preguntarte qué has hecho para merecer el amor del que ahora gozas. La respuesta, ya lo sabes, es que muy poco. Has sido bendecido con el mayor de los dones, y es por ello que no puedes atreverte a malgastarlo y despreciarlo. Valora lo que tiene mientras lo tienes, y no juegues con falsas tentaciones.

Hay que saber esperar a que la siembre rinda, que los frutos maduren y sea el momento de recoger la cosecha. La verdadera virtud para crear riqueza consiste en reconocer el momento justo para recoger la cosecha. Ni antes ni después: no te apresures o puedes poner en riesgo a todo tu esfuerzo.

Este es un buen día para practicar la sordera, y prestar oídos sordos a esas voces llenas de negatividad que insisten es demeritar tu esfuerzo y tus logros. Es tiempo de dejar atrás a esas críticas que no quieren que te construyas a ti mismo de mejor manera: solo desean que salgas del camino.

GÉMINIS

Hoy te despiertas con la necesidad de que tu amor diga de sí mismo más de lo que es, que quede huella de lo que tú y la persona que amas son. Con ese fin, deben crea espacios que sean solo de ustedes y de nadie más. Cafés, parques, cines… Esos lugares secretos y especiales con lo que toda pareja debe contar.

Estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a doblar tu brazo en una disputa sin importancia. La otra parte, lo sabes, tiene toda la intención de reconciliarse, a pesar de tu resistencia. De modo que deja de lado tu orgullo, y acepta la disculpa que se te ofrece. Es algo que te conviene.

Tienes que evitar el desvelo, pues para un signo tan mesurado como el tuyo la falta de descanso puede se muy nociva. Organiza mejor tus tiempos para que el tiempo de sueño necesario no se pase por alto. Además, tus sueños solo acudirán a guiarte si les das el tiempo y espacios necesarios.

CÁNCER

Hay espacios que son de los dos, pero debe hacer cosas que sean de cada uno. Y a estas últimas es necesario respetarlas. Cada cual debe tener su derecho a la intimidad y a secretos y a refugios. No puedes ni debes saberlo todo sobre tu pareja. La confianza también consiste en deja que cada uno sea en esos lugares aparte.

Siempre habrá una pérdida, que puede o no reflejarse en el balance final, pero va a estar ahí. Mejor es que te hagas a la idea, y no te obsesiones con recuperarla. Parte de la magia de todo acto productivo es que es necesario que algo se pierda en el proceso, que regalemos al azar un poco, para demostrar que no tememos a la derrota.

Si no te gusta lo que el espejo te devuelve, debes lamentarte menos y hacer más. Es una regla muy sencilla: preocuparse no suma, ocuparse sí. Así que sal de frente a tu reflejo y haz lo necesario. Una buena caminata, de unos 30 minutos al día, puede obrar ese milagro que tanto necesitas.

LEO

Los regalos son una parte esencial del romance. Está muy bien recordarle a la persona que amamos lo que vale para nosotros a través de los objetos. Pero esos regalos no puedes sustituir a la presencia y al cuidado, al tiempo de calidad y al amor en sí mismo. Menos presentes, más presencia a partir de hoy.

Te preguntas cómo hacer que el dinero te rinda más. La respuesta es sencilla, pero requiere de gran disciplina: prioriza gastos. Reconoce aquello que es imprescindible (comida, techo, servicios), y paga por ello antes que por aquello que se revele secundario y prescindible, como esos lujos sobre los que no tienes control.

No excluyas a tu sexualidad de tus planes de salud. Hacer el amor es un ejercicio que te lleva al límite como ningún otro. Mejor a tu corazón, tono muscular y sistema inmunológico. Además, te conecta con la persona más importante para ti en este momento. Hoy es un buen día para llevar este consejo a la práctica.

VIRGO

Las llaves de la vida están hechas de amor. Las puertas que conseguimos abrir en todas las esferas tienen que ver con el amor. En el trabajo, en lo social, con los amigos… Esta relación en la que inviertes es algo que no solo le da sentido a tu vida: además te permite avanzar y crecer. No lo opuesto.

Los rivales se acumulan a tu alrededor. Eso no es algo que deba preocuparte o atemorizarte, pues al final de cuentas solo tiene enemigos quien tiene algo valioso que aportar. Tus enemigos marcan que vas por la senda correcta, y que por ello sería lastimoso cambiar de rumbo por ellos.

No debes permitir que la mentira se instale de nuevo en tu vida. No te ha sido fácil encontrar a las personas transparentes y honestas que ahora te rodean. Es por ello que no es buena idea que alguien de tu pasado (que causó daño con sus desviaciones de la verdad) regrese. Se firme y amable, y no le dejes entrar de nuevo.

LIBRA

No están en un barco que se hunde ni en un edificio en llamas. Su relación está lejos de ser un desastre, y es hecho todo lo opuesto. Es solo que la pasión con la que se aman pone en cada reclamo demasiado intensidad, una que puede lastimar. En todo caso esta es una buena ocasión para aprender a dialogar.

Las heridas sanan, aunque toma tiempo. Las económicas llegan a un fin y se curan, siempre que mantengas la disciplina y la mesura. Todavía no estás todo lo sano que crees, y es mejor que no hagas movimientos bruscos, que te puedan llevar a errores de los que (ahora sí) te costaría recuperarte.

Es mejor olvidarse de esas personas a las que les gusta dirigir tu vida. A cada intención suya te sientes más perdido y más débil, y eso no es justo, pues no se comprometen con tu cura ni con tus emociones. No dejes entrar a nadie que signifique menosprecio o heridas. Esa una medida sanitaria indispensable.

ESCORPIO

La memoria es el lenguaje del amor. Recordar de dónde venimos para comprender en donde estamos. De manera que en días como hoy, en los que hay discrepancias y algunos rencores, debemos recordar antes de actuar. El amor está hecho de memoria, una memoria que conserva solo lo que vale la pena.

Te han enseñado que ser un buen jefe es estar en contra de los trabajadores. Que un buen jefe debe dominar a su equipo en aras de las metas productivas. Los astros creen que debes revelarte ante esa idea. Y que debes ser un líder, en realidad: alguien que se hace admirar y que por ello es apoyado por su gente.

La música puede ayudarte a reconectar con tu entorno. Te sientes aislado, sin una guía para encontrar a voluntades como la tuya, que te permitan volver a confiar en los demás y a disfrutar dela vida. Lo que debes hacer es aceptar esa salida que te proponen. Se parte de la fiesta… y conoce gente.

SAGITARIO

Las canciones que tu pareja y tu han compartido a lo largo de su relación son una excelente manera de decirse lo que desean. Eso que es en algunos tramos amargo y en otros dulce, pero necesario en todos los casos. El juego está señalado: hay que hacerse listas de reproducción el uno para el otro.

Tu toque es lo que realmente cuenta, y es justamente lo que tu trabajo, los servicios que ofreces, los productos que creas no pueden perder. Apresurar el proceso de elaboración o de entrega va a hacer que se pierda el encanto artesano que sabes imprimir. No crezcas si eso significa que vas a perder tu esencia.

Hoy es un día en el que debes abrir los ojos. Te has engañado a ti mismo en cuanto a los cuidados de tu cuerpo. No has seguido en toda regla las indicaciones y normativas que han marcado. Y es algo que solo saben tu cuerpo y tú. Y es tu cuerpo quien lo resiente. Estás a tiempo de poner orden de nuevo.

CAPRICORNIO

Las deudas son las deudas, en todo contexto. Y esa molestia de tu pareja hacia ti (apenas intuida, por ahora, pero bien firme entre los dos) se debe a un préstamo que no le has devuelto, y del que no dices nada desde hace tiempo. Como todas las cosas que ocurren dentro de una pareja, se arreglará hablando.

Un buen líder no confunde los gritos con las ordenes, ni el maltrato con la disciplina. No puedes seguir tirando de esta rama, pues está a punto de quebrarse. De hacerlo, vas a sufrir una caída de consideración. Es hora de ser la persona que eres, paciente y motivadora. Ese es el líder que necesitas ser.

Para mejorar el estado de tus vías respiratorias coloca sacos de hojas y flores aromáticas bajo tu almohada. Mientras lo haces, evita las corrientes de aire y no temas pedir a la gente que fuma cerca de ti que deje de hacerlo, pues se trata de tu salud y merece respeto. También evita ir descalzo dentro de casa.

ACUARIO

b pero carece de sentido dejar de disfrutar de algo por pensar en su finitud. Tu relación puede durar mucho… o no. Lo cierto es que la estrategia para hacerla más duradera es simple: disfruta de la persona que amas y deja que ella disfrute de ti, dejando de lado todos esos pensamientos sin sentido.

El trabajo no puede esperar, pues es necesario que los esfuerzos se redoblen. Es probable que sientas que han pasado las tormentas y que puedes tomarte un descanso. Pero no es así: debes esmerarte aún más, pues los retos no se detienen. Evita una época de vacas flacas esforzándote hoy.

Tu cuerpo es una maquinaria perfecta, cuyo funcionamiento no siempre comprendes. Hoy es un buen día para que equilibres sus principales componentes: el mental, el espiritual y el físico. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de tu alimentación. Elimina todo aquello que te hace daño: solo obtén energía limpia.

PISCIS

Todo puede desaparecer cuando amamos. La familia, los amigos, las obligaciones… Y esa es una de las venturas del amor. Nos deja concentrar todo el universo en esa persona amada. Es algo que debes hacer hoy. Es un momento para dejarlo atrás todo, y darse el uno al otro, sin pensar en el mañana.

Hoy tienes frente a ti una dura disputa, en la que debes intentar una aproximación diferente a las que sueles usar. Y es que en este día vas a aprender que, en no pocas ocasiones, la mejor estrategia es abandonar la partida. Es tiempo de dejar la mesa sin ceder ni enfrentar, pues no vale la pena lo que está en juego.

Tienes de moderar tu consumo de carne. No se trata de volverte vegetariano, sino de conservar tu mejor salud. Y es que sueles concentrarte en un solo tipo de alimento en ciertas temporadas, y en esta ocasión les ha tocado a esos jugosos filetes. La variedad, sin duda, es la mejor alternativa para tu cuerpo.

