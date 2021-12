Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 11 de diciembre según tu signo

La carta de este sábado 11 de diciembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 11 de diciembre es “el 5 de bastos” invertida del tarot Rider, es uno de los 22 arcanos mayores y lo representa el número 8.

Esta carta a pesar de haber salido invertida por ser el número 5 como en todos los de la baraja muestra una faceta favorable por lo que esta carta revela tus luchas y conflictos, mismos que debes trabajar para superarlo, además esta carta te revela que es un buen momento para resolver conflictos y establecer acuerdos

Amor

Esta carta puede advertirte que si bien es bueno estar en modo conciliador con tu pareja si es que hay problemas, también te poner alerta a que te des cuenta si realmente eso es lo que quieres, sacrificar tu felicidad para “no pelear”

Trabajo

El cinco de espadas invertido te dice que no es un buen momento para pelear, pues las rencillas con tus compañeros de trabajo seguirán así que lo mejor que puedes hacer es tratar de llevarla tranquilo y cambiar a una postura más conciliadora.

Salud

En esta ocasión hablaremos de la salud interna, la espiritual pues es momento para que te perdones de todas esas decisiones que llegaste a tomar y no te llevaron al camino correcto recuerda que siempre se aprende algo de los errores, recuerda que si tu estás en paz contigo mismo todo fluirá y con ello tu salud se verá beneficiada.