Tensión arterial: así influye el café en sus niveles

La hipertensión arterial alta se caracteriza por el incremento continuo de los números de la presión sanguínea por encima de los límites o parámetros habituales, aumento las posibilidades de sufrir un paro cardíaco. La tensión arterial es asintomática y fácil de detectar, aunque en casos en donde no se la detecte a tiempo puede causar graves consecuencias. Originada por diversos motivos, especialistas ponen énfasis en la relación entre dicha enfermedad y el café.

El café es una de las infusiones más bebidas en el mundo, independientemente de la estación del año en la que nos encontremos. Caracterizada por un intenso sabor y un aporte energético perfecto para impulsar las mañanas de estudio o trabajo, su consumo puede afectar la hipertensión arterial alta, según opiniones populares. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, recientes investigaciones desmintieron esta creencia.

Es por eso que la tensión arterial no se vería afectada por beber café a diario, mientras que el cuerpo se vería beneficiado, contrariamente a algunas creencias, ya que la cafeína aporta magnesio, potasios y vitaminas B2 y B5. La investigación, publicada en la revista científica New England Journal of Medicine, muestra evidencias disponibles en la relación con la cafeína y la hipertensión arterial alta. En este sentido, el resultado del trabajo científico arroja que con el correr de los años se ha modificado el conocimiento del café y sus beneficios para la salud.

Siguiendo esta línea, es correcto afirmar que las personas que toman café no corren riesgo de incrementar la hipertensión arterial alta. La ingesta de dicha infusión no trae consigo riesgos de tensión arterial, por lo tanto el mito que se ha generado a lo largo de la historia queda totalmente refutado. Aunque, los especialistas afirman que el consumo no debe superar los 400 mg por día, algo que equivale a 2 o 3 tazas de café, dependiendo de la intensidad que se le busque dar a la bebida.

En consecuencia, mantener estos niveles de consumo de café permitirá que la salud de la persona se mantenga de forma óptima, lejos de la hipertensión arterial alta y beneficiándose por los nutrientes que aportan sus granos. En este contexto, expertos señalan que consumir la infusión mencionada anteriormente ayudará a absorber sustancias biológicamente activas con otras propiedades.