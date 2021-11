Libros para niños: 10 recomendaciones para que los más valientes enfrenten sus miedos

La importancia de enseñar a los niños y a las niñas sobre la disparidad de la vida es clave para hacerles entender que las historias no siempre tienen un final feliz. Enseñarles que hay dificultades y cómo enfrentarlas es mostrarles cómo desarrollar su carácter. Recordemos que los cuentos color de rosa en donde los personajes sonríen y nunca se enfrentan a contratiempos no coinciden con la realidad, he ahí la importancia de contar todo tipo de relatos, incluidos esos que hablan de los miedos que puede tener todo ser humano.

De manera natural, las niñas y niños sienten miedo de muchas cosas, esto dependerá de la edad que tengan o el momento de la vida por el que están pasando, por ejemplo: a ser abandonados, perder a alguna de las personas más cercanas, no ser amados, a la muerte y a muchas cosas más, que posiblemente desconocemos. Aunque el mantener un diálogo abierto, con nuestros hijos o niños a cargo importa, siempre albergarán algunos secretos que no quieren compartir, así como algunos otros que desconocen o no saben reconocer.

Por lo anterior es recomendable leer con ellos libros de miedo, suspenso o de terror, dependiendo la edad. Esta será una manera de reconocer lo que están sintiendo y podrán expresar y reconocer emociones y sensaciones para después expresarlas, aprendiendo a controlar y quizá vencer sus temores.

El Heraldo Kids y Verónica Sandoval es responsable de Programas Especiales de la Dirección Técnica de IBBY México, comparten contigo una lista de libros que ayudarán a tus pequeños a enfrentar el miedo, pero sin olvidar la diversión y la imaginación en ese proceso.

Gianni Rodari en su libro, La gramática de la fantasía, menciona la importancia y la relación del juego, poniendo como ejemplo las escondidas, y las historias de miedo, a la relación con las sensaciones y el temor que pueden llegar a sentir y como, al término del juego o de una historia se encuentra una posible solución a toda la problemática de la situación.

Si bien los impulsos negativos que sentimos, en algunas ocasiones, nacen del miedo, tengamos en cuenta que los libros no solo son herramientas útiles para hablar sobre este tema, sino para buscar posibles soluciones a conflictos con los que, niñas y niños, se enfrentarán a lo largo de su infancia.

Tomen en cuenta que lo importante a la hora de escoger cuentos e historias de terror es saber la etapa lectora a la que nos estamos dirigiendo y hacer una buena selección de las temáticas que aborda la narrativa, así como las ilustraciones que acompañarán estas. A continuación este pequeño listado de libros para acompañar o iniciar con este proceso de selección.