Todo lo que debes saber sobre la ‘pilea’, la planta de los influencers que es furor en redes

Hay plantas específicas para cada rincón del jardín o también del hogar. Millones de ejemplares se adaptarán a la decoración de su entorno y brotarán maravillosamente, siendo foco de las miles de fotografías que sus dueños le sacarán para subir a redes sociales y demostrar qué tan bellas son. Una de las plantas de moda es la pilea, utilizada por influencers en diversas plataformas.

La pilea peperomioides es un ejemplar originario de China y fue desde ahí que empezó a propagarse por Instagram, Facebook, Pinterest y TikTok. Las redes sociales han albergado estas plantas, enseñándoles al mundo entero sobre sus bondades y belleza, siendo así una planta de interior muy elegida por personas que viven en espacios pequeños y desean darle un toque de naturaleza al departamento o monoambiente.

Debido a su popularidad, ha sido bautizada por la planta de los influencers, es por eso que también su valor ha incrementado notoriamente, llegándose a comercializar hasta 15 dólares en sitios web, aunque en viveros probablemente su precio sea menor. Además de ser foco de atención en redes sociales, la pilea se caracteriza por sus hojas delicadas y redondas y un color verde vibrante.

La pilea es una de las plantas de interior más codiciadas ya que pueden llegar a medir hasta 35 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho, siendo uno de los ejemplares más radiantes y pequeños que puedan existir. En consecuencia, al no ocupar demasiado espacio, quedará perfecta en cada espacio del hogar, incluyendo habitaciones. Aunque lo cierto también es que necesita un conjunto de cuidados específicos para que no se marchite.

Foto: Pixabay

En este sentido, para llenar tus redes sociales de fotos de estas plantas, te recomendamos tomar los siguientes recaudos. En primer lugar, su temperatura perfecta varía entre los 15 y 25 grados y no tolera las corrientes de aire y las bajas temperaturas, por lo tanto no deben estar cerca de ventanas y puertas. El riego deberá realizarse cotidianamente en verano y en invierno una vez cada 10 días. Por último, la pilea no debe estar expuesta a rayos solares de forma directa ya que sus hojas podrían quemarse.