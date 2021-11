Mhoni Vidente: signos, números y colores de la suerte para la siguiente semana

Mhoni Vidente, una de las astrólogas más famosas y certeras de México, y en esta ocasión reveló información muy importante para arrancar la semana que viene con toda la actitud y buena suerte. Y es que los astros le dijeron cuáles son los signos, números y color de la suerte del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

“Recuerda que la suerte la debes complementar con un orden en tu vida para que el impacto sea aun mayor, traza metas, objetivos, cumple tus sueños día a día y verás que cuando menos lo esperes la suerte estará completamente de tu lado”, asegura Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente no sabe fallar. Foto: Especial.

¿Cuáles son los signos, números y colores que necesitas seguir?

Los SIGNOS que tendrán toda la suerte durante la semana son:

Aries

Tauro

Sagitario

Los NÚMEROS que tendrán toda la suerte durante la semana son

06

12

15

El COLOR que tendrá toda la suerte durante la semana es: Azul.

Es importante tener en cuenta que la suerte debe ir acompañada de un orden en nuestras vidas, de esa manera el impacto será mayor. “Disfruta de la mejor semana de tu vida”, recomendó Mhoni. Recuerda que Mnohi Vidente también hace sus predicciones de horóscopos, los cuales muy pocas veces suelen fallar. En esta ocasión también los hizo para este martes 30 de noviembre.

También la carta de este martes tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía. Si quieres saber todo lo que te depara el tarot, puedes checarlo en este enlace.

SIGUE LEYENDO...

Son muy flojos: Los 3 signos del Zodiaco más perezosos, ¿cuáles son?

msb