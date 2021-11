Anuncia Posadas dos nuevos desarrollos en Riviera Cancún

La operadora de hoteles Posadas anunció dos nuevos desarrollos en el estado de Quintana Roo: Live Aqua Beach Resort Riviera Cancún y Grand Fiesta Americana Riviera Cancún, que se van a sumar a 9 desarrollos que la compañía tiene en la región.

Live Aqua es el concepto de hoteles de lujo operado por Posadas, para viajeros que buscan exclusividad y estilo vanguardista. Es la marca de resorts y club residencial donde los huéspedes disfrutan el placer de ser ellos mismos, brindando espacios de sofisticación que se transforman en atmósferas que seducen los sentidos.

Live Aqua Beach Resort Riviera Cancún, resort sólo para adultos, contará dentro de su oferta con 452 habitaciones; 19 centros de consumo con una amplia oferta gastronómica y de mixología; un spa de clase mundial “Feel Spa by Live Aqua, Prestige Partner de Natura Bissé”, además del Aqua Club y fascinantes espacios para realizar eventos especiales.

Por su parte, Grand Fiesta Americana Riviera Cancún con su concepto dirigido a familias, será un complejo con 600 habitaciones, 19 centros de consumo, spa, teatro, atracciones para adolescentes y niños que incluyen un parque acuático, así como espacios espectaculares para bodas.

Grand Fiesta Americana se distingue por su exclusividad, calidez y servicio basada en la atención personalizada y la hospitalidad inigualable, característica de la marca. “Estamos orgullosos de anunciar el desarrollo de estos dos magníficos resorts en el estado de Quintana Roo, y sumarlos a nuestra oferta en el caribe mexicano para continuar con el crecimiento de nuestras marcas y seguir ofreciendo experiencias inigualables, contribuyendo a la reactivación turística de nuestro país”. Afirmó José Carlos Azcárraga, director general de Posadas.

Live Aqua Beach Resort Riviera Cancún y Grand Fiesta Americana Riviera Cancún, compartirán un centro de convenciones con aforo para más de 2 mil personas, lo que permitirá la realización de convenciones, eventos y celebraciones especiales.

Dentro de las opciones de hospedaje que actualmente Posadas ofrece en Quintana Roo, se encuentran Live Aqua Beach Resort Cancún, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort, Náay Tulum Curamoria Collection, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive, Fiesta Americana Cancún Villas, Fiesta Inn Cancún Las Américas, Fiesta Inn Playa del Carmen, one Cancún Centro y one Playa del Carmen.