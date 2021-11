Insomnio: cómo volver a dormir cuando despiertas a medianoche

Las causas del insomnio se deben a distintas acciones que hacemos experimentamos la noche, tales como tener una pesadilla, escuchar sonidos extraños, o simplemente tener ganas de ir al baño. Estos hechos interrumpen las ganas de dormir y después se dificulta volver a experimentar el sueño. En este sentido, te comentamos algunos consejos que ayudarán a que ganes la batalla contra el insomnio.

Conciliar el sueño nuevamente e intentar dormir puede ser una tarea difícil, más todavía cuando se tiene distintos problemas laborales o económicos que harán dar vueltas y vueltas en la cama sin poder retomar el descanso. Y no es algo que se realice a propósito debido a que padecer insomnio es uno de los inconvenientes más frecuentes en todo el mundo.

Antes de darte consejos oportunos para retomar el camino del buen dormir, te vamos a contar qué cosas no debes practicar en caso de tener insomnio en la madrugada, debido a que alterarás el sistema nervioso y generarás peores condiciones para descansar de forma correcta. Primero que nada, no hay que mirar el reloj constantemente ya que causará ansiedad y será peor para el organismo. Tampoco es aconsejable revisar Facebook o Instagram, o jugar con el celular ya que la distracción podría ser irreversible. Por último, aquellos que fuman no deberán encenderse un cigarrillo a mitad de la noche por los efectos de la nicotina.

Una vez expuestos estos consejos, te contamos algunos tips que te ayudarán a dormir plácidamente de un momento al otro. Lo principal que se debe hacer en caso de tener insomnio es eliminar aquello que interrumpió el sueño: si fue el frío, buscar una frazada; si fue el calor, abrir la ventana o encender el ventilador a una baja velocidad; o si fueron las ganas de ir al baño, levantarse y hacerlo.

Foto: Pixabay

Por otro lado, otra ayuda fundamental para ganarle la batalla al insomnio y poder dormir de forma adecuada es hacer diferentes ejercicios de respiración que serán ideales para relajar el cuerpo y, en consecuencia, al sistema nervioso. Primero habrá que respirar profundamente, luego llenar los pulmones durante ocho segundos y después exhalar lenta y suavemente.