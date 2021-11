Cómo elegir el sujetador ideal para hacer ejercicio

Realizar ejercicio incrementa el buen estado de salud, a la vez que mejora la resistencia física. Un buen kit para las personas que practican deporte estará constituido por ropa cómoda, zapatillas resistentes al alto impacto y una botella de agua que sirva para la constante hidratación. Para los hombres resulta algo sencillo, pero para las mujeres puede resultar una tarea un poco más compleja debido a la importancia que le dan a su look para ejercitarse. En este sentido, la elección del sujetador aparenta ser algo fácil, pero lo cierto es que una mala decisión podría traer graves problemas para la salud.

Por lo tanto resulta crucial para las mujeres tener en cuenta que usar talle equivocado de sujetador por el simple hecho de combinar el outfit o sentirse más cómodas puede desencadenar en diversos inconvenientes. En consecuencia resulta importante no ignorar esta decisión y ser consciente al momento de optar por uno u otro ya que puede causar aparición de arrugas, dolores de pecho y espalda.

En este sentido, las mujeres deberán tener en cuenta algunas recomendaciones. La primera de ellas reside en conocer el contorno y copa para conocer el talle de sujetador ideal para hacer ejercicio, dependiendo también el tipo de actividad que vas a realizar. Por otro lado, especialistas sugieren realizar la prueba del espejo en donde no alcanzará con medirse talles sino que hay que pararse frente a ese vidrio y moverse, simulando el desarrollo de la práctica deportiva.

Otro de los consejos para las mujeres tendrá como eje conocer que los pechos no resultan ser un músculo. Esto va dirigido a aquellas que tienen poco busto y creen no necesitar sujetador para realizar ejercicio. En este sentido, es menester saber que el pecho solo es sostenido por la piel y los ligamentos y por lo tanto sin ningún corpiño deportivo podrían romperse o dañarse.

Foto: Pixabay

Finalmente el sujetador perfecto para realizar ejercicio no debe ser ajustado, ya que es considerado como un gran error. Es por eso que las mujeres deben optar por un modelo en donde el pecho no esté comprimido y las copas lo recojan sin hacer arrugas, mientras que los tirantes deben ajustarse al hombro y los bustos no deben quedar caídos ni marcados.