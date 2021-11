Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 21 de noviembre según tu signo

La carta de este domingo 21 de noviembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 21 de noviembre es “La sota de espadas”, la cual es un arcano menor del tarot Raider Waite, pero aparece al reverso.

Esta carta al aparecer a la inversa, habla que has estado actuando de una manera muy precipitada e impulsiva y has prometido mucho a la gente pero cumplido poco.

Amor

Hay dificultades de comunicación con tu pareja, ninguno de los dos hablan claramente ¿por qué? Ustedes solo sabrán sus razones pero no hagan como que dicen las cosas y al final cada uno lo entiende como quiere, a veces puede ser doloroso pero es mejor hablar una vez y terminar con malos entendidos, recuerda todo tiene una solución si se habla a tiempo.

Dinero

El dinero es lo que menos te preocupa en estos momentos, pues sabes que si bien no eres millonaria o millonario, estás bien administrado, por lo que te sientes tranquilo. Además, buenas noticias pues podrías recibir un dinerito extra.

Salud

Tu familia está preocupada por ti, te han visto con el ánimo decaído y hasta más bajo de peso pero no de una manera sana, no está demás que acudas a tu clínica y te hagas una serie de estudios para descartar cualquier enfermedad y de paso bájale al estrés que podría estar provocando estragos en tu salud.