Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 20 de noviembre según tu signo

La carta de este sábado 20 de noviembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 20 de noviembre es el Rey de copas”, la cual es un arcano menor del tarot Raider Waite.

Esta carta habla que tienes un absoluto control en lo que sientes, manifiestas tus emociones y sentimientos a tu voluntad, estas en una etapa más madura en la que has logrado por fin controlar tus sentimientos pues éstos te llevaban a una situación de vulnerabilidad ante otras personas. Estas en la etapa más madura emocionalmente hablando pues tu ambiente lo has llenado de calma, mesura y entendimiento. Piensas y luego actúas.

Amor

El rey de copas es una carta muy positiva para el plano del amor, si estás en una relación pensarás que cualquier decisión que se tome será por el bien común de ambos y sobresalen los sentimientos y emociones pero de una forma madura y ya no con esa intensidad adolescente con la que solías hacerlo.

Trabajo

En el plano del trabajo, la aparición de esta carta indica que todo va a ir mejor, las decisiones serán acertadas. El trabajo en equipo en estos momentos es fundamental para tu empresa, cumple con tus funciones, se responsable y justo.

Salud

Es tiempo de gozar de una buena salud pues has aprendido a controlar tus sentimientos y también el estrés y éste te provocaba que tus defesnas estuvieran bajas, pero ya no es así por lo que lo estarás pasando de lo mejor.