Eclipse y luna llena: así te afectan, según tu signo zodiacal

El pasado 19 de noviembre el cielo se engalanó con el eclipse lunar más largo del siglo, un fenómeno natural capaz de atraer energía a cada persona, según su signo zodiacal.

Esta vez el fenómeno se dio en Tauro, cada signo tendrá repercusiones importantes en algunos aspectos de su vida, de acuerdo con el portal Horóscopo Negro. Aquí te compartimos las experiencias que podrías tener influenciadas por el eclipse.

Aries

Los eclipses son un sinónimo de revolución, pero también de inestabilidad. Podrías experimentar algo de drama en tu vida, aunque es importante que no tomes decisiones precipitadas sobre las relaciones. Aries, el eclipse podría dejar mucho que agradecer en la cuenta bancaria, siempre y cuando evites improvisar y precipitarte ante las oportunidades. Recuerda no dejar de lado a tus seres queridos durante estos días.

Tauro

El eclipse lunar en tu signo atrae poderosas energías para ti desde el viernes. Se trata de un buen momento para arreglar lo que está roto y desechar aquellas cosas que no te dejan avanzar. Recuerda que estarás lleno de energía, podrías, incluso, no poder dormir por las noches, pero ten presente que estas en un gran momento para hacer cambios y destacar con ellos.

Las emociones y reacciones se verán fuertemente afectadas estos días (Foto: Especial)

Géminis

Eclipse lunar y encima en luna llena, Géminis. Estos días tus emociones estarán por todos lados, lo importante es que no te dejes llevar por los altibajos. Te recomendamos relajarte y hacer planes mesurados durante estos días. Recuerda que el eclipse implica cambio y esto podría transformar tu forma de enfrentarte a la vida.

Cáncer

Prepárate, Cáncer, porque se vienen momentos de reflexión muy importantes para ti. El eclipse lunar del pasado 19 de noviembre te ayudará a replantearte algunas cosas. Estas por dar un paso muy importante, pero esto no significa que las cosas vayan a ir tal y como tú quieres. Mantén mucha precaución a la hora de tomar un camino, especialmente porque los fenómenos astronómicos atraen tanta energía para ti que podrías precipitarse.

Leo

Energía te va a sobrar estos días por el eclipse. Todo ha comenzado a revolucionar y tú estás consciente de ello. Tendrás que ser muy prudente y evitar que te ganen los impulsos, pues en el horizonte se asoman buenos tiempos para la vida laboral; sin embargo, vas a necesitar estar bien seguro de lo que quieres y tomar acción en el momento indicado.

(Foto: Especial)

Virgo

La semana comenzó con todo ¿verdad? sabemos que tus planes a futuro se han vuelto cada vez más importantes. Tú sabes que donde te propones estar ahí llegas. Sin embargo, el eclipse lunar te obliga a volver a enfocarte en eso que tienes pendiente y has postergado. La responsabilidad sigue ahí, tarde o temprano tendrás que retomarla para volver a crecer. Será una buena oportunidad para hablar desde tu corazón y explotar la sinceridad.

Libra

El eclipse te va a despertar aunque no quieras, Libra. La energía del fenómeno celeste te dará ese empujoncito para observar aquellas cosas que pasabas por alto hasta ahora y no, no podrás escapar de ello. Recuerda que la verdad siempre sale a la luz y ahora es tu momento de volver a abrir los ojos.

Escorpio

Un fenómeno astronómico de la talla del eclipse más largo del siglo, evidentemente tendría repercusiones en tu persona, Escorpio. Estos días, la energía emanada de la luna afectará tus emociones y relaciones. Es un buen momento para replantear la inversión temporal y energética que das a los que te rodean y atraer cosas buenas para el resto de tu semana.

Sagitario

Sagitario, Sagitario. Esta semana experimentarás cambios que te tomen desprevenido, lo que podría darte más de un final inesperado. El eclipse atraerá algunos dramas, pero nada que no puedas superar, especialmente porque estará relacionado con algunos hábitos que desde hace tiempo sabes que debes cambiar.

La energía lunar afectará a todos los signos (Foto: Especial)

Capricornio

Ay, Capricornio. Los ánimos están alterados estos días por el eclipse lunar. No desesperes. Has tenido un mes de victorias y no quieres perder la paz. Intenta alejarte de aquellos ambientes nocivos, incluyendo las redes sociales, pues podrían involucrarte en un conflicto del que no eres parte.

Acuario

¡No abandones, Acuario!. El mensaje que te trajo el eclipse lunar es claro. Ahora mismo tú sabes lo que quieres y nadie debería obligarte abandonar todo eso por lo que has luchado. Este fenómeno te dará una gran potencia que puedes canalizar en costas que te impulsen y te despejen de esos malos ratos del mes. El drama también estará presente, pero recuerda no meter tu cuchara en sopa ajena.

Piscis

No te vamos a mentir. Tus emociones estarán a tope tras el eclipse. Una fuerte verdad se revelará ante ti, una que ha permanecido oculta desde hace mucho tiempo. La energía de esta experiencia podría tener cambios inesperados en tu vida, pero no pierdas la calma, estás destinado a salir adelante. Recuerda que la energía del eclipse puede nublar tu intuición así que procura dar un paso atrás y respirar antes de tomar decisiones.

SEGUIR LEYENDO:

Eclipse parcial de Luna 2021: Así se vio el Impresionante fenómeno más largo en 580 años; FOTOS

Eclipse lunar Tauro: el ritual para que se cumplan tus deseos la noche del viernes