6 medidas que evitarán que tus hijos se enfermen en la época de invierno

Las bajas temperaturas de la época invernal son un factor que incrementa el riesgo de contraer alguna enfermedad por contagio. Pero más que los adultos, los niños son aún más vulnerables, porque no tienen el sistema inmunológico completamente desarrollado.

Gripes, catarros y problemas respiratorios son los más comunes en los padecimientos de invierno. Por esa razón, es importante inculcar varios hábitos de higiene y alimentación en nuestros hijos, mismos que reducirán al máximo el riesgo de enfermarse y pasar un mal rato en la época de fin de año.

Nuestros hijos pueden sufrir gripe, catarro, faringitis, amigdalitis, problemas respiratorios, influenza y hasta Covid-19. Y aunque no se puede reducir a cero el riesgo, sí podemos hacer que las posibilidades de contagio sean mínimas.

¿Cómo cuidar a los niños para que no se enfermen en invierno?

FOTO: Twitter

¿Cómo evitar que los niños se enfermen?

1.- Mantén la casa con ventilación

Ventilar la casa es importante para que cualquier germen o virus pueda representar un riesgo. Pero esa ventilación debe estar un un lugar en donde no estén los niños o que sean lugares grandes. Además, evita las corrientes que pueden ser dañinas, especialmente en esta época.

2.- Lavarse las manos regularmente

Las manos no sólo se deben lavar cuando están sucias o hemos tocado superficies públicas. Existen gérmenes, virus y bacterias que no podemos ver y que son un riesgo para la salud. Es importante hacerlo regularmente, especialmente si vamos a comer o no vamos a tocar la cara.

3.- Abrigarse de manera razonable

Junto con el frío, los cambios de temperatura corporal también son un riesgo para la salud. Por eso, es importante tener abrigados a nuestros hijos cuando salen o también en casa, si es necesario. Pero tampoco hay que hacerlo en excesos, porque el sudor en exceso y los cambios de temperatura pueden provocar una enfermedad respiratoria.

Es necesario proteger a los niños contra el frío

FOTO: Twitter

4.- Evitar el humo del tabaco

Los elementos tóxicos que emite el fumar pueden ser inhalados por los niños, a través del humo del tabaco. Por ello, sus defensas se pueden ver reducidas y provocar problemas respiratorios. Incluso, si su contacto indirecto con el humo del tabaco es continuo, podría generar alguna enfermedad respiratoria crónica.

5.- Dieta adecuada

El consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C es fundamental para reforzar las defensas de nuestros hijos. Estos alimentos son frutas y verduras, especialmente.

6.- No compartir cubiertos con otros niños

El contagio de las enfermedades es muy común entre los niños. Por eso es necesario insistir en que no compartan cubiertos, tuppers o cualquier otro objeto cuando acudan a la escuela o se reúnan con otros niños.

Evita que tus hijos compartan utensilios con otros niños

FOTO: Twitter

SEGUIR LEYENDO:

CDMX: ¡Cuídate del frío! Activan alertas Amarilla y Naranja por bajas temperaturas en estas alcaldías

Omega 3: ¿Para qué sirve y en qué alimentos lo encontramos?

Colesterol: Licuado de avena y manzana para reducir los niveles