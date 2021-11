Uñas: 5 tendencias infaltables para las fiestas de fin de año

El cuidado de las uñas resulta una tarea compleja, pero lo más difícil es plasmar nuestras ideas de belleza en ellas, por lo tanto te vamos a contar sobre las tendencias que causan furor en los últimos meses del 2021 –basándonos en profesionales de la manicura–, siendo una de las estrellas en las fiestas de fin de año.

La primera de las tendencias para uñas es aplicar alguna de las tonalidades acordes a la alegría y felicidad. Julie Sarañina, responsable de Color Dept., hace énfasis en el naranja: “Uno de mis colores favoritos se llama Morning Squeeze. Es un color naranja brillante que me trae recuerdos nostálgicos de México y todas sus paredes lindas y llenas de color, por toda la ciudad. El otro sería Kiwi Juice, un color divertido, que sin duda, te hará resaltar en todas partes”

El especialista Juan Alvear, de By Juan Alvear define su modelo ideal para las fiestas de fin de año: “Mi estilo favorito del momento son las uñas extra largas y redondeadas. Se ven fuertes, pero tiernas al mismo tiempo. Además deja mucho espacio para aplicar el barniz. También estoy optando por bases cromadas y colores obscuros muy gráficos”.

“Las puntas francesas a color están muy en tendencia. Me gusta mezclar y combinar las tonalidades. Un color para la pequeña medialuna de la uña (cercana a tus cutículas) y otro para las puntas”, expresó Mo Qin, titular de Oh My Nails NYC, al respecto de las tendencias para esta temporada.

Foto: Pixabay

La especialista Sarah Nguyen dejó en claro cuáles son sus opciones para lucir unas uñas delicadas en las celebraciones de fin de año: “Son los tonos neón, los mates y también los texturizados. El estilo monocromático esta in, definitivamente. Amo las uñas francesas neón en estilo ombré con texturas en 3D realizadas con gel esculpido”. Además, la última de las 5 tendencias es explicada por Rebbeca Jade Wilson, manicura profesional, quien expresó: “La continuación del estilo saludable y natural, con nuevos detalles sutiles de manicura francesa”.