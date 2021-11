Karina Velasco: Estos son los 5 poderosos consejos para una vida más sana y espiritual

Karina Velasco, hija del icónico conductor del programa de televisión "Siempre en Domingo", Raúl Velasco, desde hace años dejó el medio del espectáculo para adentrarse en una vida espiritual y sana.

En su cuenta de Instagram su estatus es el de figura pública, y se describe como “Autor y ponente. Mentor de transformación, modalidad de sanación por impulso energético. Método yorgásmico”; y comparte con sus admiradores consejos para llevar una mejor calidad de vida.

La hija de Raúl Velasco se ha dedicado desde hace varias años a disciplinas espirituales y dar asesoría, así como consejos que ayuden a sus seguidores a llevar una vida más sana y mejor.

Karina Velasco comparte por medio de sus redes sociales, tips, frases y métodos que aporten algo positivo a quien la sigue. Aquí te dejamos algunos de los consejos que la hija del conductor de "Siempre en Domingo" ha publicado.

Huir de nuestras emociones hace que nos alejemos de la puerta de nuestra propia transformación"

"En civilizaciones antiguas como en Egipto los obeliscos eran conductores de energía y tenían cuarzos adentro. En casa los puedes usar para que la energía se mueva y conectar con lo divino".

Tu eres el que da permiso para que te traten como te tratan"

"Los humanos tenemos ciclos como la naturaleza. Otoño nos invita a soltar y dejar ir lo que no necesitamos para en inviernos darnos silencio y espacio para tomar energía y en primavera renacer y disfrutar nuestro nuevo yo en verano"

"Me da flojera! que hueva! son dos frases que nos indican un bloqueo de motivación y ganas de vivir. Observa que te lleva a no querer no hacer nada".

Karina Velasco hace unos días también explicó, por medio de la misma red social, que se había tomado unos días para un retiro espiritual en el Parque Nacional de Joshua Tree, en California, Estados Unidos.

"Pasando unos días de retiro personal en #joshuatree y recalibrando mi energía para cosas maravillosas que vienen en camino. Que gratitud poder tener estos espacios para escribir, meditar y sanar.

Raúl Velasco y Karina Velasco (Foto: Archivo)

Luego de trabajar con su padre y estar en el mundo de la farándula, hace unos años la querida hija de Raúl Velasco dio un giro a su vida y ahora se dedica al mundo espiritual.

Fueron 12 años los que se dedicó al radio y la televisión, los primeros años trabajó al lado de su padre del cual aprendió el negocio del espectáculo. También tuvo su propio programa en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, el cual se llamada “Domingo Azteca”. Su renuncia, luego de un año al aire, fue polémica.

Anteriormente, en 1998, cuando la salud de su padre se había deteriorado notablemente, Karina lo sustituyó como conductora en "Siempre en Domingo", sin embargo, no tuvo el éxito esperado.

Karina Velasco, hija del icónico conductor de Siempre en Domingo (Foto: Archivo)

Después de eso ha tenido apariciones esporádicas en la TV, como en el programa de Hoy.

Luego de ese episodio Karina Velasco se fue a un largo viaje por India, el cual duró nueve meses. De ese viaje en adelante la guapa hija del famoso conductor se dedicó a publicar libros y al crecimiento espiritual.

¿Qué es el método yorgásmico?

De acuerdo con la propia Karina Velasco, es una nueva perspectiva para descubrir el futuro del sexo en su totalidad, que utiliza la consciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal, y con ello hacer contacto con la espiritualidad, dice una reseña del libro publicado por ella, que habla del tema.

Karina Velasco habló sobre la supuesta hija no reconocida de la "India María" y Raúl Velasco

Raúl Velasco y "La India María": (Foto: Archivo)

En octubre pasado, la hija del icónico conductor del programa de televisión “Siempre en Domingo”, fue abordada por la prensa y cuestionada sobre Mirna Velasco, la supuesta hija de la actriz mexicana, María Elena Velasco Fragoso, “La india María”, y su padre.

En un video publicado en la cuenta de Instagram @nelssiecarrillo, se observa que entrevistan a la Karina, y al preguntarle sobre la supuesta hija de Raúl Velasco, cambió el tono de las respuestas y muy educada les respondió que no quería hablar del tema.

“Es que no tengo ni idea, en verdad queridos, yo vengo aquí a hablar, estoy en otro canal si me pregunta cualquier cosa no sé de qué me están hablando, estoy dedicada a enseñar a escribir libros, vivió en mi mundo, no sé de chismes, no sé qué dicen, no estoy en redes, publicó en mis redes, yo estoy dedicada ahorita a ayudar a la gente y me gustaría que así se quede”, explicó.

