Diabetes: 3 hábitos claves para prevenirla

La diabetes continúa elevando sus números de enfermos, como así también de las víctimas fatales que no pudieron ganar la batalla contra la enfermedad. Es por eso que te vamos a contar sobre 3 hábitos claves para prevenirla y gozar de una buena salud, especialmente en un contexto de pandemia originado por el Covid-19, en donde esta enfermedad vinculada a la ingesta de azúcar y sus altos niveles puede ser un factor de riesgo clave para padecer coronavirus.

Tanto la diabetes tipo 1, caracterizada por una producción insuficiente de insulina y que necesita un suministro diario de esta hormona, y la diabetes tipo 2, causada porque el organismo no usa eficazmente la insulina que produce, ha alcanzado elevados números en todo el mundo, no solo en América. En consecuencia, es importante tener ciertos recaudos y consolidar algunos hábitos para no padecer inconvenientes de salud más graves todavía.

Cuando el metabolismo de la insulina no funciona de la forma esperada, las células de los tejidos no asimilan correctamente la glucosa y esta se acumula en sangre, aumentando el azúcar considerablemente. Por eso es importante para la salud medir el nivel de diabetes, es decir controlar la glucemia en la mañana, antes de desayunar, y dos horas después de almorzar o cenar.

Y en caso de no poder medir la glucosa, es vital prestar atención a un conjunto de signos que pueden alertarnos sobre la presencia de alguno de los tipos de diabetes. En consecuencia, la salud se verá afectada cuando hay aumento de la sed, micción frecuente, pérdida de peso sin ningún tipo de causa, hambre extrema, infección en las encías, visión borrosa y presencia de cetonas en la orina, entre otras.

Foto: Pixabay

Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha preestablecido algunos hábitos esenciales para prevenir o retrasar el surgimiento de la diabetes tipo 2 y también para las complicaciones que puede generar en la salud: mantener un peso corporal saludable; realizar actividad física durante 30 minutos al menos 4 veces por semana; y lograr una alimentación saludable, sin azúcar ni grasas.