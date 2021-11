Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMIGO 14 de noviembre según tu signo

La carta de este domingo 14 de noviembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 14 de noviembre es el Caballero de Copas del tarot Rider Waite.

Esta carta es suerte de mensajero, especialmente en el terreno del amor, esta carta trae mensajes de paz y serenidad, puede que este día llegues a tener gratas noticias de esa persona especial para ti o en general una noticia que podrá alegrarte el día; el secreto y el éxito de este arcano menor es el paso lento del corcel que hace sentir paz y serenidad a quien le resuene.

Amor

Esta carta sin duda alguna trae grandes significados para quienes estén interesados en este plano, si estás ya en pareja no tienes nada de qué preocuparte pues este jueves tu relación pinta para estar como de luna de miel.

Mientras que a los solteros les trae un gran panorama, abre bien los ojos porque seguramente el amor de tu vida está ahí frente a tus ojos y este día podría llegara sacudir tu vida para borrar todo ese daño que en el pasado te hicieron pero eso sí, él o ella no pretende salirse de tu corazón pues llegará para sanar, cuidar y amarte.

Trabajo

Seguramente te sentías estancado como si todos los días fueran los mismos en tu trabajo, algo monótono, pues hoy todo aquello que tenías en mente, esos proyectos inconclusos comenzarán a tomar forma y a caminar, así que todo estará bien para ti y te irá de lujo en tu trabajo.

Salud

Si estás a punto de recibir algunos resultados todo saldrá a tu favor, el caballero de copas llega con un mensaje de paz y esperanza esta carta solo trae buenas noticias, así que puedes estar tranquilo.

Si estás atravesando por alguna enfermedad, ten por seguro que tu recuperación está por llegar así que muy pronto estarás de pie.